Farkasházy Tivadar

2021. 02. 10. · Hócipő 2021/04

A november 15-étől kezdődő héten a halottak száma a következő volt: 93, 91, 99, 92, 96, az utolsót maga Orbán jelentette be. Másnap felugrott 121-re és aztán sokáig a kétszázat verdeste.Január 19-étől a hétvégéket leszámítva a halottak száma a mai napig: 95, 98, 98, 93, 89, 85, 93, 83, 89, 78, 83, 93, 98, 96, 94, 98. Kifejezetten utálom az összeesküvés elméleteket, de ilyen egyenletes számsor sehol a világon nincs, ráadásul úgy marad el a száztól, mintha egy áruházban nézegetnénk az árakat, 7999, 16999, 899…A napokban kiderült, hogyan dolgoznak, Hadházy képviselő ugyanis azt kérte Müller Cecíliától, küldje el egy 17 milliárdos EU-s támogatást eltapsoló szerződés adatait és bele is nézhessen. Müller az ötperces meló helyett a 15 napos válaszadási határidő lejártával azt írta vissza:„Kérése teljesítése veszélyeztetné a járványügyi védekezést”, ezért 45 napra hosszabbította. Ám ottfelejtette Hadházyt a címzettek között, akinek egy másik is jött:„Kedves kollégák! Erre nincs egy jobb szövegünk? Ez a veszélyezteti a feladat ellátást, miért kell beírni? Egyszerűen miért nem hivatkozunk a jogszabályra, hogy 45 nappal meghosszabbítjuk az adatszolgáltatást és kész. Köszönöm szépen Cili.”Magyarul, már a nem túl nagy agykapacitású főnővérnek is sok, amit vele művelnek. Még akkor is, ha most bármit megtehetnek. Az OGYÉI helyett Szijjártó dönthet egy vakcináról. Orbán kifelejthet egymillió 60 éven felülit a beoltandók közül. Közölheti, hogy csak a helyszínen tudja meg mindenki, mivel oltják. Amit aztán az EMMI cáfol. S mindenki töprenghet, melyik sor végére állítják, ha nem bízik valamelyik vakcina papírjaiban. Cecília pedig megteheti, hogy erre azt mondja, csak orvosi javaslatra várhat valaki egy másikra. Vagy csak rossz papírt tettek elé?A fenti számsor alapján dilettánsként eszem ágában sincs kitérni arra, hogy a halálnak mindig több oka lehet, kérdés, mit írnak be az első helyre. Inkább arra gyanakszom, hogy az országos összesítésben lehet a hiba. Hiba? Ez itt a kérdés – mondaná egy töprengésekre hajlamos királyfi. S még csodálkoznak, ha sokan nem bíznak egyes vakcinákban? Egyáltalán bármiben, amit mondanak? Most nem fárasztanék újra senkit vele, cselekvések helyett hogyan beszéltek mellé Orbántól Gulyásig a sorsdöntő szeptemberben, amelynek máig isszuk a levét.Örülnék, ha valamelyik olvasóm a helyemre tenne, hátha csak bennem van a hiba és létezik ilyen véletlen számsor, bár akkor a diplomámat is vissza kéne küldenem a matek vagy a statisztikai tanszékre. Csak azért lenne fontos, mert úgy tudom, mindnyájunknak egy élete van, szóval itt nincs Jackpot.Tessék mondani, ebben az Állami Áruházban merre van a kozmetika?