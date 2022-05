Zsebhoki Moszkvában

Farkasházy Tivadar

2022. 02. 09. · Hócipő 2022/04

Most először láthattam élőben egy orosz–magyar tárgyalást, sokért nem adnám, ha hallhatnám a 19 éves Ferenc Jóskát is, amint Varsóban megalázkodva kéri rokona, II. Miklós segítségét, meg Hruscsovot, amikor Moszkvában be­esik hozzá Kádár, hogy árulja már el, merre van Szolnok. Vagy Szerovot, ahogy belép a Tökölre csalt Maléterhez, és letartóztatja. De amikor az Unió legnagyobb bajkeverője kijelentette, ami a biztonságot illeti, kettőnk találkozói közül ez a legizgalmasabb, ezért a mostani látogatásom részben egy békemisszió is, akkor arra gondoltam, nem lehet, hogy ez az orosz állami nagycirkusz ligeti vendégszereplésének a viszonzása?



Szegény Putyin, mennyit izgulhatott, nehogy vendége megfúrja szabadságos orosz katonák, valamint bányászok és traktorosok újabb ukrajnai kirándulását, ahogy az történt nem is oly rég Donyeck és Luhanszk környékén. De arra már ökölbe szorult a kezem, amikor ezzel kérkedett: 13 éve találkoztunk először, ez a 12. találkozónk, akik akkor voltak vezetőtársaim az Unióban, azok mind elmentek. Eszébe sem jutott, hogy demokráciákban nem lehet választási csalásokkal meg stróman Medvegyevek közbeiktatásával ennyi ideig a hatalomban maradni? Putyin ezzel zárt: Ilyenkor azt szokás mondani, hogy bárkivel együtt tudnánk működni, de Orbán Viktor rendkívül sokat tett a magyar népért és Oroszország érdekeiért, így bízik benne, hogy a munkát folytatni tudják. Eszerint nincs is B terve, ahogy Orbánnak sem volt Trump esetén. Csak tudnám, Rahimkulovnak honnan jutott az eszébe a pesti Városháza megvétele.



Az orosz cárok máig tartó uralma mindig is mély benyomást tett rám, kezdve Miklóssal és Alexandrával, akik helyett időnként egy Raszputyin nevű lótolvaj uralkodott, mivel azzal töltötték az időt, hogy 1700 levelet írjanak egymásnak, amelyekben Öcsinek és Mókuskának becézték egymás nemi szervét. Majd jött a németek által futtatott Iljics, Koba, a vicces papnövendék, aki Hitlerrel ellentétben főleg a saját népét gyilkolta, őt követte az előtte gopakot járó kopasz, aki cipőjével verte az ENSZ-ben az asztalt, s az összevont szemöldökű, akinek demokratikus hajlamairól a csehek és a lengyelek is meggyőződhettek a prágai tavasz és a varsói szükségállapot idején. A végén már Cartert sem találta el Bécsben, mert rosszul állították be, amikor belökték a színpadra. A KGB emlőin nevelkedett Andropov szavai hiteléről Nagy Imre és az Elbert család is korán meggyőződhetett, neki kevés időt adott a teremtő, miként Csernyenkónak, akit amikor az ötéves Attila meglátott a ravatalon, így szólt:



– Már megint?



Utána jött az egyetlen ufó, akinek az igazi felszabadulásunkat köszönhetjük, s akire csak hálával tudok gondolni, de leváltotta a kapatos, aki annyira szétszórt volt, hogy a berlini KGB-rezidens azóta sem bírja összekaparni a hozományát, miután sikerült megzsarolnia a korrupt családjával. Ezek után nevezte Szijjártó barátomnak Lavrovot minapi magas kitüntetésekor, a Barátságért nevet viseli, elvégre annál nincs örökebb és megbonthatatlanabb. Már Molotov és Ribbentrop is az volt egymásnak. Vajon Lavrov otthon minek becézi Petinket, a magyar cár pincsijét.



De a legszebb Putyin monológja volt a sajtótájékoztató végén:



Közismert, hogy mi kaptunk olyan ígéreteket, hogy a NATO keletre egy jottányit sem fog menni, ezt mindenki ismeri, most látjuk, hogy a NATO hol tart, Lengyelország, Románia, a balti köztársaságok, tehát egyet mondtak, mást cselekedtek, nálunk a nép ezt úgy szokta mondani egész egyszerűen, hogy becsaptak… Az 1949-es szerződés 10. cikkelyében, ami a NATO létrehozását célozta, ha jól emlékszem, arról volt szó, hogy a NATO, ha egyezteti a NATO-tagországokkal az álláspontját, akkor felvehet a NATO tagjai közé más országokat is. Felvehet, de nem köteles!



Igaz, minket kihagyott, de a magyar miniszterelnök csak állt, mint Bálám szamara, holott évtizedek óta nem szégyenítettek meg így magyar kormányfőt sehol. Csak nem Puffer Viki akar lenni? Ahogy Arany mondja a Walesi bárdokban, szó bennszakad, hang fennakad, lehellet megszegik.



Szóval 1949-ben mást ígértek, ha jól emlékszik, elvégre akkor mínusz három éves volt. És Borogyinónál Napóleon? Rettegett Ivánnak a német lovagrend? Majd anélkül, hogy esélyt adott volna vendégének, Putyin így szólt:



Köszönöm, Viktor!



S intett, hogy kövesse. Az első a hallgatag sajtónak szólt, a második az 1989-es szónoknak, aki jó tíz méterre állt tőle, így szépen kikutyagolt utána, mint Hitler után Blondi. Vagy inkább kigurult, akár egy defektes Zaporozsec.