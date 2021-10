Hozd a pénzt és kuss!

Váncsa István

2020. 07. 15. · Hócipő 2020/15

Hétfőn-kedden az országgyűlés egy határozatban világos mandátumot ad a kormányzatnak a tárgyalásokra, mondta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, és itt máris álljunk meg egy pillanatra, mármint a miniszterelnökséget vezető miniszter fogalmánál, mert az a mi faluszéli tudatunkat báva csodálkozással tölti el. Azért is szeretjük nézni a kormányinfót, hogy a miniszterelnökséget vezető minisztert láthassuk, és hallhassuk a hangját, ő ugyanis annyira nagy ember, hogy azt mi átgondolni se merjük, mert félő, hogy lányos zavarunkban magunk alá hugyozunk.



Most teszünk egy kis kitérőt, ezt ugyanis muszáj elmagyaráznunk legalább nagy vonalakban. Magyarországon van hatvannégy felsőoktatási intézmény, amelyekben 2010 óta egyre kevesebben tanulnak ugyan, de a hallgatók száma még most is közelíti a negyedmilliót, az oktatók száma pedig több mint húszezer. Van továbbá csaknem tízezer alap- és középfokú gyerekborzasztó óv- és tanoda (gimnázium, szakgimnázium, szak­középiskola, általános iskola és óvoda), amelyekben százötven­ezer pedagógust foglalkoztatnak. Ennek a hatalmas és rogyadozó konglomerátumnak saját minisztere ismeretesmód nincsen, míg ellenben a miniszterelnökségnek van. Pedig a hozzánk hasonlóan barázdálatlan agykérgű alattvalók hajlamosak volnának azt hinni, hogy az elnökség vezetője értelemszerűen az elnök, ergo a miniszterelnökségé a miniszterelnök, ám ez nagy tévedés. Maga a miniszterelnök adminisztratív szarságokkal éppúgy nem foglalkozik, ahogy üzleti ügyekkel se, a miniszterelnökséget tehát egy csakis erre hivatott, sőt mondhatni erre predesztinált személynek kell kommandíroznia, lévén a miniszterelnökség kozmikus méretű és fontosságú intézmény, vezetője pedig nagyjából akkora méltóság, mint amekkora Palpatine, a Galaktikus Birodalom első császára volt.



Summa summarum, fölöttébb szerencsésnek érezhetjük magunkat azért, mert néha láthatjuk őt, és hallhatjuk a szavait. Motyogva beszél, és értelmezhetetlen bárgyúságokat szokott mondani, de hát az ennél szubtilisabb megnyilatkozásokat amúgy se érnénk föl ésszel, sőt néha ezen a szinten is akadnak gondjaink. „Ma a frakciók, illetve a képviselők kezdeményezni fogják az országgyűlés ülésének összehívását jövő hét hétfőre és keddre, ahol az országgyűlés egy határozatban világos mandátumot ad a kormányzatnak a tárgyalásokra” – ezt mondta a kormányinfón. Ámulatunk tárgya az, hogy honnan tudja. Mi, akik együgyű vidéki emberek vagyunk, és a lap nyomdába adása előtti utolsó pillanatokban írjuk ezt a jegyzetet, telve vagyunk aggodalommal, hiszen a szöveg olyasmiről szól, ami még meg se történt. Persze nagyon nagy az esélye annak, hogy csakugyan úgy lesz, ahogy Gulyás miniszter mondja, de hátha mégse. Hátha valami szokatlan dolog történik, például a parlament egy emberként az asztalra csap, és azt kiáltja, hogy eb ura fakó, Ugocsa non coronat, mely esetben a nyájas olvasó egy eleve túlhaladott szöveget kap kézhez, és ezen joggal megbotránkozik.



Gulyás miniszter efféle aggályokkal aligha küzd. Hogyan láthatja előre, mit kezdeményeznek pár nap múlva a „frakciók, illetve a képviselők”, és mely előjelek alapján jövendöli meg ennyire magabiztosan, hogy a parlament mily értelmű döntést hozand, ezt mi nem tudjuk, és soha nem is fogjuk megtudni. Mi csak azt látjuk, hogy a megszavazandó törvényjavaslat részint mélyenszántó politikai bölcsességeket, részint pedig az isteni és az emberi törvényekkel mindenben harmonizáló követeléseket tartalmaz. Apostoli kormányzatunk hajlandó elfogadni az Unió mocskos pénzét, ami nélkül a gazdaságot gyorsan újraindítani nem­igen lehetne, és így az alattvalók egy része éhen fordulna föl, viszont ennek, mármint az elfogadásnak, megvannak a feltételei. Először is a gazdagabb országok ne kapjanak többet, mint a szegények, mert a magyar ember egy pillanatig se bírná elviselni, hogy a gazdag tovább gazdagodjék, a szegénynek pedig morzsákkal kelljen beérnie. Másodszor hagyjanak fel a hetes cikkely szerinti eljárásokkal, vagyis ne kúrogassák tovább Árpád népét csak azért, mert nem sápkóros demokráciában, hanem életerős, vérbő diktatúrában képzeli el a jövőt. Harmadszor az álcivil, sorosista szervezeteknek uniós pénzből egy kanyit se, negyedszer pedig jogállamiságról és más efféle hülyeségekről a továbbiakban szó se essék. Ennyi az egész.



Egy pénteki hír szerint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az uniós pénzek kifizetését a jogállamiság kritériumainak betartásához akarja kötni és az úgynevezett uniós értékek tiszteletben tartását illetően is beszél mindenfajta hülyeségeket.



Kormányzó urunk ül a stadionjában, kezében szotyolával teli zacskó, orcáján ördögi vigyor.