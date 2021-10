Zöldség / Gyümölcs

Kérjük, értékelje az elmúlt két hét legrosszabb mondatait (Friss Zöldség) egytől tízig, adhat többnek is ugyanolyan számot, a lényeg, hogy a tízes legyen ön szerint a legnagyobb butaság, baromság, ostobaság, majd ehhez viszonyítva lefelé a többi. Lehetőleg kerülje, hogy mindegyiknek tízest ad, hiszen ez nem értékelés, hanem egymáshoz viszonyított sorrend, mit tart fontosabbnak, rémisztőbbnek, vagy lényegtelenebbnek.



S ugyanígy, egytől tízig értékelje az elmúlt két hét ön szerint legokosabb, legszerencsésebb, legérdekesebb mondatait, gondolatait (Friss Gyümölcs), az ön szerint legjobbnak adjon tízet, akár többnek is, és így lefelé egyig.



Az önök által megszült sorrendet a szerdán megjelenő Hócipőben találják. Kérjük, hogy legkésőbb vasárnap este tíz óráig adja le szavazatát. (Köszönjük, hogy ezzel is segíti munkánkat, s a nyomtatott Hócipőt!)