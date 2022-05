Kéttannyelvű tarifa

Mekkora árrés lehet a tanuláson?

Smuzewitz Ilona

2022. 02. 23. · Hócipő 2022/05

Van valami probléma a bírókkal. Még mindig nincsenek szinkronban. A Nemzeti Együttműködés Rendszerével. A nemzet szíve dobbanásával. Most például elítéltek egy iskolaigazgatót. Mert a kéttannyelvű iskolába jelentkező külföldi gyerekek külföldi szüleinek azt mondta, tandíjat kell fizetniük.



Ezt a bíróság büntetendőnek találta. Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása miatt ítélte el.



Holott valójában mit is csinált az igazgató? Az igazgató komolyan vette a kormány politikáját.



És nem hagyta, hogy a migránsok felforgassák a magyar embe­rek életét.



Megtanította nekik, ha Magyarországra jönnek, be kell tartaniuk a magyar törvényeket. Persze, a magyar törvények szerint Magyarországon az oktatás ingyenes. De valahol el kell kezdeni a migránsok okítását. Mert ellenkező esetben még elbízzák magukat. Mint egyes ún. magyar ún. ellenzéki emberek.



De a bíróságnak nem a kormányzati szándék volt a fontos. Hanem holmi jogszabályok, meg a törvények.



Valakinek a Btk. fontosabb, mint a nemzet érdeke. És jövője.



De gondoljuk csak tovább az iskolaigazgató tettét. Vajon helyes-e, hogy Magyarországon az oktatás ingyenes? Nyilvánvalóan nem helyes. És ezt az igazgató is így gondolja. Tett is ellene.



Azért nem helyes az ingyenes oktatás, mert az ingyenes dolgokat senki sem becsüli semmire.



Aki ingyen van, annyit is ér.



Az igazgató arra tanította meg a külföldi szülők külföldi gyerekeit, hogy az életben semmit sem kapunk ingyen.



Ingyen magyarul sem lehet megtanulni a kéttannyelvű iskolában.



A magyar nyelvnek is ára van. Aki megtanul magyarul, csak furcsa akcentussal beszél majd idegen nyelveket. Ha nincs jobb dolga.



Ha pedig külföldi nyelvül tanul meg jól, akkor magyarul beszél majd úgy, hogy abból minden barátja viccet csinál.



Elmentek a külföldi szülők a külföldi gyerekeikkel a kéttannyelvű iskolába. Az igazgató pedig azonnal megkezdte a tanításukat. Még jóval azelőtt, hogy elkérte volna az első tandíjat. Az első lecke az volt, hogy tandíjat kell fizetniük. Nyilván készpénzben. Nyilván az igazgatónak.



Ezek a külföldiek olyan külföldi országokból jöhettek, ahol nem ismerik a banki átutalást. És más gyanús pénzügyi manővereket. Csak a készpénzben hisznek. Talán németek voltak.



A külföldi diákok külföldi szülei lassan tanultak. Vagy sokan voltak. De az igazgató ötmillió forintot szedett össze. A bíróság egymillió-ötvenezer forint va­gyon­elkobzásra ítélte. Meg két év börtönre, öt évre felfüggesztve. Nem jogerősen.



Enyhítő körülménynek számított az igazgató büntetlen előélete, idős kora, egészségi állapota, illetve az, hogy pályafutása alatt több kitüntetést kapott.



Tehát az iskolaigazgató pontosan olyan, mint az oktatási rendszer. Idős, rozzant, betegeskedő, de alapvetően rendes. És pénz helyett eddig csak plecsniket kapott.



Amikor pedig az igazgató bűnözésre szánta el magát, akkor ötmillióig jutott. Ötmillióért Mészárosék bele sem kezdenek a túlárazás kiszámolásába. Ötmillió forint nagyjából egy államtitkár havi apanázsa, hogy megbízóinak rendelkezésre álljon. Ötmillió, meg valami rendesebb pia.



Ehhez képest az igazgató potom pénzért vállalta, hogy a külföldi embereket rendszeresen emlékezteti: Magyarország nem lesz bevándorlóország.



Aki idejön, az megfizet.



Persze lehet, hogy másról van szó. Más volt az indítéka. Alkalmazkodott a trendekhez. Miszerint mindenki annyit tesz el, amennyit tud. Van, amiben sem a kormány, sem a párt nem tud segíteni.



Két-három-öt millió. Meg egy rendes pia. Föld. Jacht. Repülő. Vadászlak. Útépítés. Telefontársaság. Műhold. Kaszinó. Bank. Palota. Kastély. Uradalom. Bánya. Vár. Szálloda. Lúzereknek trafik.



Magad vagy, magadnak szerezzél. Egy kéttannyelvű iskola igazgatója ötmillió forintnyi sarcot szed be a külföldiektől. Egy polgármesternek ennél nagyobb zsírosbödön jut. Például munkásszálló építésére kér pénzt, és kap is. A szálló elkészül, közben eltűnik 113 millió vissza nem térítendő állami támogatás.



Itt azonnal láthatjuk, mi lehetett az első probléma. Nem várhatjuk el, hogy a vőfélyből lett polgármester minden fillérrel elszámoljon, ha úgy adnak át neki egy rakás pénzt, hogy az vissza nem térítendő támogatás.



A vőfélyek eleve kedélyes, vicces kedvű népek.



Hogy a násznépnek kedvében járjak / bejöttem e nagy tállal / a támogatást megkaptam / köszönettel elraktam.



Azt mondták, hogy vissza nem térítendő. Akkor miért csodálkoznak, ha nincs meg?



Kakastaréj, kakastöke / a pénz napja csütörtök-e?



Az ügyészség szerint a polgármester túlárazta az építkezést, és két társával eltüntette a pénzt.



Valóban? Valóban túlárazás volt?



Nem arról van szó, hogy a polgármester előrelátón számolt az inflációval és a drágulással? Nem azt a panaszt halljuk mindenhonnan, hogy az árak folyamatosan emelkednek?



Igaz, a vőfély az állami támogatást és az építkezést évekkel ezelőtt szervezte. De látott már elég örömapát részegen hányni, és menyasszonyt elájulni, hogy tudja: a pénzbőség, az olcsóság nem tarthat örökké.



Mert az olcsó senkinek sem jó.



Arra kell felkészülni, hogy a több sokkal jobb. És mivel mindenki ezt fogja gondolni, időben kell felkészülni. Időben kell szerezni.



De nem is ez a furcsa, mert azt látni, hogy volt itt tizenkét év, ami alatt az élelmesebbek megtanulhatták, nincs abban semmi szégyen, ha elteszünk dolgokat.



Vesz például egy villát az alapítvány. Mert óriási tervei vannak, és fontos dolgokat akar mondani a világról. Na mármost a világról fontos dolgokat nem lehet akárhol mondani. Aki az ebédlőasztalnál dolgozik, annak soha nem lesz értelmes és fontos gondolata a világról.



Az értelmes és fontos gondolatokhoz villa kell.



Csakhogy kiderül: az értelmes és fontos gondolatoknak nincs itt az ideje, ezért a villát el is lehet adni. Majdcsak lesz valami bizalmas, jó barát, aki megveszi.



És ahol villa van, ott bérlő is akad, különösen ha a tulajdonos rugalmas bérbe adó. Hát így. Így lesz a világ szegényebb néhány értelmes és fontos gondolattal. De ez csak a mérleg egyik serpenyője.



A másik serpenyőben viszont az van, hogy egy fiatal pár végre megoldhatta a lakhatását. Nem ér ez annyit, mint megannyi fontos gondolat?



Bizony, még többet is. Mert a munkaalapú társadalom alapja a család. Meg a sok gyermek. Amihez szintén villa kell. Meg némi pénz.



Csak tudni kell okosan árazni.