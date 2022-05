Fagyjon le a te tököd is!

Farkasházy Benedek

2022. 02. 23. · Hócipő 2022/05

Mert ez műanyag! – így hirdették a hő- és hangszigetelő ablakokat a nyolcvanas években, amikor még nem feltétlenül márkák versenyeztek a tévében, hanem olyan üzeneteket toltak a fejedbe, mint hogy igyál tejet, gyűjts takarékbélyeget, köss cascót, a kis mosógép nagy kényelem, meg hogy milyen jó a májas hurka! Továbbá: Müszi!



Az elmúlt hetekben például egy csodás műanyag olimpiát láthattunk. Kezdjük ott, hogy nem volt hó. Peking környéke az egyik leghidegebb Kínában, volt, hogy –17 fokban indítottak sífutókat, a férfi 50 kilométert le is kellett rövidíteni 30-ra, mert megfagytak volna. Csakhogy ez a környék az egyik legszárazabb is, hiába hideg, ha évente csak pár milliméter csapadék esik. Úgyhogy össze kellett műhavazni mindent ágyúkból kifolyólag. Kopár hegyek, de fehér pályák mindenütt. A norvég sífutók például sehol sem voltak az első napokban, mert száraz, kemény műhóra még soha nem kellett vaxolniuk. Amikor meg váratlanul mégis leesett pár centi igazi hó, a kínaiak letolták azt a pályákról, mondván, már mindenki a műhóra vaxol, nem kavarják meg a versenyeket holmi nedves igazi hóval. Nyert a műanyag.



A megnyitón meg nem volt olimpiai láng. Illetve volt, csak kábé akkora, mint egy konyhakés pengéje, ugyanis az utolsó fáklyát emelték a magasba. Mondván, nyakunkon a globális felmelegedés, nem fognak egy rahedli gázt elégetni egy óriásfáklya kedvéért. Mert ők adnak a környezetvédelemre és még az olimpia kedvéért sem bocsátanak ki feleslegesen szén-dioxidot. És ezt nézte az egész világ. És elmondta nekünk az összes kommentátor. Mert az volt odaírva a felolvasandó papírra. És mindenki tapsikolt, hogy hű, micsoda zöld gondolat, micsoda zöld olimpia, ahogy Micimackó elvtárs is megígérte. Miközben Kína a világ messze legnagyobb károsanyag-kibocsátója, az égbe pöfékelt mennyiség évről évre nő, még a Covid-karantén idején is nőtt, holott akkor az egész világon csökkent. Az üvegházhatású gázok kínai kibocsátása 20 év alatt a háromszorosára nőtt, miközben Európában és az USA-ban – ha nem is sokkal, de – csökkent. A világ meg tapsikolt, hiszen mondták a tévében, sőt, el is táncikálták.



Annyira jók vagyunk környezetvédelemben, hogy még idén lesz egy olyan focivébé is, ahol a meccseket nyolc klimatizált stadionban fogják játszani. Igen, hűteni fogják a levegőt. A stadionokban. Amik egyenként is több légköbméteresek, mint amennyi Budapest összes plázája. Mert ezek történetesen a sivatag közepén épültek. Micsoda zöld gondolat ez is, bár azt az összefüggést nem nagyon szokták pedzegetni, hogy a nyitott standionok légkondijához kellő temérdek energiát valahol meg kell termelni, és az a szén-dioxid, amit ott kibocsátanak, egyszer majd eloszlik a légkörben, tehát nem belügy. De itt is az számít, hogy Katar megmutassa a világnak, hogy… mittudomén… a nők és az építkezések során százával hulló vendégmunkások jogaival mégsem dicsekedhetnek.



Ha már ennyire belefelejtkeztem a környezetvédelembe, az megvolt, hogy sok tízezer repülőgép járta az eget és égette a kerozint a járvány alatt tök üresen, hogy megmaradjanak a légitársaságok sávjai? Igen, tök üresen, illetve pilóta és némi személyzet azért akadt rajtuk. (Ja, mik azok a sávok? Hát azok az idősávok, amikor egy légitársaság gépei egy zsúfolt, nagy forgalmú repteret igénybe vehetnek.) Mert ha nem repülnek, akkor a repülőterek nem tudnak kit/mit kiszolgálni. Márpedig egy reptéren sok ezren élnek karbantartásból, üzemanyagtöltésből, a reptereknek ezekre szerződéseik vannak alvállalkozókkal, és ha nem jönnek a gépek, akkor a repterek nem tudják tartani a velük kötött szerződéseiket, és nem lesz meg a statisztika. Tehát ha egy légitársaság nem repül a rendelkezésére álló idősávokban, akkor azt elveszi tőle a reptér, és olyannak adja, aki repül. Akkor is, amikor nincs utas. Ergo sok tízezer járat csak azért repült üresen és pöfékelte a millió tonna szén-dioxidot, hogy meglegyen a statisztika. Más megoldást nem is kerestek.



Te meg? Szelektíven gyűjtöd a szemetet. Már nem fér hová a papír, hogy a gyerek osztálya megnyerje az iskolai papírgyűjtést. Bambusz fogkefét meg fa evőeszközt veszel a műanyag helyett az ötszöröséért, hogy segíts megmenteni a teknősöket. Az egy szoba árába kerülő benzines autó helyett elektromosat veszel egy fél lakás áráért, mert az nem pöfékel üvegházhatást. Szakadós papírzacskókban próbálod hazaegyensúlyozni a csirke far-hátat meg a krumplit a strapabíró nejlonszatyor helyett. Ledes izzókat veszel a hagyományos helyett az ötszöröséért, ami nemcsak rontja a szemed, de ugyanúgy tönkremegy, akármilyen tartósnak is hazudják, de nem baj, az a környezetbarát. És ha a Föld lakosságának a fele ugyanígy tesz, az együtt még mindig csak a töredéke annak, amit a légitársaságok vagy Kína vagy Katar tehetnének. És még azt is megkapod, hogy Hszi Csin-ping-pong elvtárs kiáll az olimpia megnyitóján és a pofádba hazudja, hogy mennyire törődik, micsoda zöld olimpia, kérem, mert láng helyett fáklya van.



Nagy a jólét – mondta egyszer Gyurcsány, amiért rendesen meghurcolták, pedig a tekintetben igaza volt, hogy annyira ugyan nem élünk jól, mint szeretnénk, de annyira már igen, hogy éhséglázadások meg forradalmak már nem törnek ki.



Pedig volna miért, de te már feladtad, hogy egyszer neked lesz Porschéd és nem kusza szem elvtárs Skypeon és Facebookon kiokított távdiplomás hülyegyerekének. Már az sem háborít fel, ha megfulladsz és rád ég a bolygó. Sőt, az sem, hogy ezt tudod, és pont azok hazudják a képedbe, hogy ők micsoda hősök, akik ennek a fő előidézői. Ha valami nem tetszik, posztolsz egyet a Facebookon, ettől megijed a globális felmelegedés, és visszahúz a Vénuszra, nem?



Te már nem emelsz barikádot, nem szervezel blokádot, nem agitálsz az utcán, nem írsz és terjesztesz szamizdatot, golyó elé pláne nem állsz. Jó, nem balhézol a mekiben, hogy hol a szívószál, te így harcolsz a Földért! Ám eszed ágában sincs a kínai ügyvivőt kilógatni a követség ablakán, sőt, még csak tüntetni sem mész, kiabálni egy jót, mert az olyan öreges, avitt, boomer dolog, ne már, a haverjaid sem teszik. Megírta véleményvezér Béla is, hogy te vagy a csendes többség, és ez elég neked. És nem csinálsz semmit, aminek értelme vagy legalább látszatja volna.



Műanyagba öltözöl, műanyag kaját zabálsz, olvasod a műanyag híreket, nézed a műanyag sorozataidat, a csajod/pasid is műanyagból van, fotelből sportolsz, sőt, már a céljaid is műanyagból vannak, hiszen te is influenszer lettél, mióta lett harminc követőd az instán, ma is kaptál két lájkot!



Vagy tudod, mit? Beszélgess kicsit Remi Lindholm finn sífutóval, aki tizenévig szenvedett a hidegben, eddigi élete felében azért küzdött, hogy kijusson az olimpiára, de ott nem kapott mást, csak száraz műhavat, meg olyan hideget, hogy a verseny végére szó szerint lefagytak a tökei.