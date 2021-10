Mészáros óránként 30 millióért „Mészáros”

Dési János

2021. 02. 10. · Hócipő 2021/04

Magyarország leggazdagabb embere „Mészáros Lőrinc”, a Forbes szerint már 500 milliárd felé jár. Ami azért érdekes, mert brit tudósok már régen megállapították, hogy „Mészáros Lőrinc” nincs. És nem úgy nincs, mint a yeti vagy a Loch Ness-i szörny – akit ugyan többen látni véltek már. Mert csak Mészáros Lőrinc van. Ő megtapintható, megfogható, el lehet tőle válni és hozzá lehet menni, ha valakinek éppen ehhez támad gusztusa. Mészáros Lőrinctől bármikor lehet kérni egy húszas alátétet vagy egy kis kócot a tömítéshez – valószínűleg ezekben a dolgokban örömmel segít. De ez a Mészáros nem az, amelyik történetünkben szerepel. Az a „Mészáros”.



A „miénk” nincs – annyira nincs, hogy a buszra kétszer kell felszállnia, hogy az egyáltalán üres legyen. (Lásd Mészáros a mínusz számok világában.)



„Mészáros Lőrinc” – afféle cégér. Arra való, hogy ha a kis vezér vagyonkájáról van szó, akkor azt mondhassuk: „Mészáros”. Ma már különösebb titok sincs abból csinálva, hogy ami „Mészáros”, az valójában Orbán. A túlárazott állami megbízások sorából, a naiv Európai Uniótól megnyert pénzekből számolatlanul ömlik a vagyon Magyarország elrablójához. „Mészáros” vagyonát úgy képzeljük el, hogy szerényen fogva a ceruzát, ez olyan, mintha húsz teljes éven keresztül minden egyes héten ő nyerné meg a lottón a fődíjat. Ötös találat január 1-től december 31-ig, mától 2041-ig. Kivétel nélkül. Erre mondják azt, az élethez szerencse is kell.



(Mondjuk neki nem kellett ehhez húsz év, ki ér rá ennyit bíbelődni. Ő egyből megütötte a főnyereményt, akit Orbánnak hívunk.)



Persze ha elterjedne, hogy minden héten „Mészáros” viszi a bankot – néha ráadásul szó szerint –, akkor valószínűleg az embereknek azért elmenne a kedvük az ikszelgetéstől, és baj lenne. Ezért kell néha adni valamit a saját lábán álló családnak, az úgynevezett Tiborcznak – és így tovább.



Az óvatos ember ne tegyen minden tojást egy kosárba. (Lásd erről Simicska-kaland.) Főleg ha aranytojást tojó tyúkjai vannak, amelyeket úgy hívunk: Magyarország és Európai Unió.



És persze kell egy kis játszóteret engedni a többieknek is, ne gondolják azt, hogy „Mészáros” árnyékában fű sem nő. A szegény igazságügyminiszter a lakásépítéshez szolgáló CSOK-kal ügyeskedhet egy kicsit. Aprópénz. Már-már megalázó. Egyszerűen szóra sem érdemes az a pár fillér.



Ahogy az is csak a játszótér sarka, hogy Rogán Antal legújabb feleségének családja rögtön a nász előtt bevásárolta magát egy alig másfél milliárdos üzletbe, amihez a pénzt „Mészáros” bankja adta. A négy budapesti kerület méretű birtokocskára meg mostantól hullik az Európai Unióból a manna, például földalapú támogatás néven, havonta több száz pedagógus fizetésének megfelelő mennyiségben.



De ne aléljunk azért ettől el. Ahogy Varga Judit, Rogán és III. Rogánné, vagy éppen a nemzeti vagyon kezeléséért felelős Bártfai-Mager Andrea helyében azért lázonganék. Merthogy az ő szemüket kiszúrják efféle csekélységekkel. Ráadásul még magyarázkodniuk is kell.



Miközben „Mészáros” vagyona csak az elmúlt, válság sújtotta egy évben annyit nőtt, hogy minden egyes nap (a vasárnapot most szabadon hagytam neki, hogy tudjon nyugodtan templomba járni, talán van mit gyónnia) óránként 30 milliót kaszált. Bár ezt a kaszálást most ne tessék szó szerint venni. Óránként 30 milliót, hétfőtől szombatig. És ez csak a növekmény. És ezt az óránként harmincmilliót tőlünk szedi el ez a „Mészáros”.



Nekem az egészben ez a becsületes, magyaros virtus tetszik a legjobban. Nyilván el lehetne jobban ügyeskedni, hogy „Mészáros Lőrinc” csak fényvisszaverő felület a történetben. Hiszen mindenki tudja, valószínűleg még a legmeg­átalkodottabb fideszes is, hogy ami „Mészáros” nevén van, az kié. A tudjukkié. De nyilván direkt így oldották ezt meg, nem kell túlkombinálni az egészet. A derék szavazópolgáraik erre büszkék, a mi kis vezetőnk annyira ügyes, hogy ő nyúlja le az egész országot – mi így szeretjük. Vagy ezért is.



Vigasztaljuk magunkat azzal, hogy a pénz nem boldogít. Vagy hogy talán Mészárosnak is mennyivel könnyebb volt az álma, amikor még nem volt „Mészáros”. Továbbá azt is felírhatjuk a vonatkozó bölcsességek sorába, hogy a halotti ruhán nincsen zseb. És ha nagyon megsajnáljuk, még a végén a fideszes hívek gyűjtést is rendeznek a javára.



Ám ettől a lopás még lopás marad. De „Mészáros” létének nagy haszna, hogy javítja a jövedelmi statisztikákat. Mondjuk ő keres óránként 30 milliót, én 5 ezret, akkor statisztikailag én minden órában keresek 15 millió és kétezer-ötszáz forintot, s máris mennyivel jobban érzem magam. És tényleg, tavaly Felcsút volt az a település, ahol a legmagasabbra mérték az egy főre jutó bevallott tőkejövedelmet. Köszönjük, „Lőrinc”.



Mindezt egy olyan országban, ahol egy ideje a vállalkozások teljes jövedelmének 88 százalékát a felső egy tized viszi el. Ez a csoport rendelkezik a pénzügyi vagyon kétharmadával. És ezé az egy tizedé a teljes magyar háztartási összvagyon több mint fele. Az alsó bő kétharmadnak, hetven százaléknak, jut a teljes vagyon alig egynegyede.



Ráadásul, ha ezt a többiekhez képest dúsgazdag egy tizedet tovább vizsgáljuk, kiderül, hogy ennek csak a felső, alig egy százalékáé e vagyonnak a nagy része. Őket pedig név szerint ismerjük. A NER lovagjai. A Garancsi, Mészáros, Tiborcz, Szíjj stb. csatársor tagjai.



Most már csak azt nem értem, ha ennyire jól megy nekik, miért nem dobnak össze a kis gazdájuknak egy rendes öltönyre valót?