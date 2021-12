Hócipő szerkesztőség

2021. 12. 17. · Hócipő 2021/26

A hagyományos év végi Hócipő-Díj első körében 10 kategória összesen 100 jelöltjét hirdetjük meg. A jelöltekre december 26-ig szavazhatnak, ezt követi a második kör, az eredményeket pedig a december 29-én megjelenő lapszámunkban olvashatják.



Kérjük, hogy kategóriánként minden jelöltet egyesével értékeljenek 1-től 10-ig, ahol a díjra legméltóbbaknak tartottaknak adjon magasabb pontszámot, a kevésbé méltóknak pedig alacsonyabbakat. Kérjük, ne csupa 1-est és 10-est adjon!

AZ ÉV INDOKLÁSA

A szerencsejátékok lebonyolítására szolgáló létesítmények – így a lottózók, kártyatermek és játékkaszinók – nem minősülnek vendéglátóipari egységnek. (Fónagy János, hogy a csókosok kaszinói miért lehetnek nyitva)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Elsősorban a magyar emberek összefogásának és fegyelmezettségének köszönhető, hogy visszaszorítottuk a koronavírus első és második hullámát. Mi magyarok kimondtuk: Magyarországnak működnie kell. (Schanda Tamás államtitkár egy fél évvel korábbi nemzeti konzultációról, amikor huszadannyi halott sem volt, szavai idején a második hullámot már derékba kapta a harmadik)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Jobb időkre tartogatja erejét a KDNP. (Hölvényi György Európai Néppárton belül maradásukról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Sok esetben a Fidesz–KDNP-kormány által visszaszerzett nemzeti vagyon egy részét az alapítványi gazdálkodásba adtuk, hogy már soha ne lehessen idegeneké. (Hubay Miklós fideszes képviselő)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Erre a járványhelyzet miatt van szükség. (A tatai önkormányzat, miért listázták a tó mellé építendő hotelről tartott fórumra érkezőket, akik zöme ellenezte)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

2021 júliusában eljött az ideje annak, hogy most már komolyan vegyük fontolóra esetleges kilépésünket egy ezer sebből vérző, birodalmi tüneteket mutató, a kelet- és közép-európai tagállamokkal látványosan lekezelően, arrogánsan bánó államszövetségből. (Fricz Tamás az EU-ról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Aki Gyurcsányt támogatja, a rasszizmust és az antiszemitizmust támogatja! (Deutsch Tamás)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Egyedülálló vásárlási és kikapcsolódási hely a tudatos szülők számára, hogy a szülőket a fenntarthatóságra és a tudatos szülői magatartásra nevelje. (Orbán Ráhel prémium minőségű Odu bababoltjáról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Fáj, és mindig szeretni fogom Andyt. Örökké! De az élet nem állhat meg. (Palácsik Tímea vőlegényével, óriási eljegyzési gyűrűvel)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A vadászati világkiállítás végső üzenete a normalitás. (Semjén a Bayer showban a 70 milliárdos projektről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Megismerése az Állami Egészségügyi Tartalékot kezelő szerv feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné. (Az Országos Kórház Főigazgatóság, miért nem adhat ki adatokat az 5 milliárd értékű Covid-tesztekről, amiket most megsemmisítenek ahelyett, hogy időben ingyen kiosztották volna őket)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Karácsony Gergely inkább eladná a városházát, csakhogy ne kelljen bemennie dolgozni. (Kocsis Máté)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV SZIVÁRGÁSA

Kimegyünk itt a HÉV-megállóhoz, és a momentumosok pultját felrúgod úgy, ahogy van. (Göbl Richárd, Budakalász polgármestere egy állásra jelentkezőnek)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Szükséges elérni azt a pontot, aminek eredményeként a beruházással összefüggő folyamat már nem állítható le. (Belső kormányanyag az 500 milliárdos Fudanról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Undorító, tenyérbe mászó. Csoda, hogy nem verték meg. (A Magyar Közút igazgatója és a Pest megyei közgyűlés elnöke a bekapcsolva felejtett mikrofonba az Átlátszó munkatársnőjéről Gödön)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A Márki úr feleségéhez köthető csecsemőelhalálozási eset véleményem szerint kiaknázatlan. (Egy javaslat Márki-Zay 60 oldalas „feltérképezéséből”)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Én Szarvas város polgármestere vagyok, nem Pecsenye Erzsébet ügyvéd. Ne szarakodjál velem összevissza, bazdmeg! Te olyan hülye picsa vagy, mint eddig is voltál! Csókollak! (Babák József szarvasi polgármester Pecsenye Erzsébet képviselőnek)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nyomorult dolog, hogy abból élsz, hogy szart csinálsz a jó dolgokból. Csak újságnak nyilatkozom. Provokátor vagy, egy pártprovokátor vagy, egy ellenzéki pártprovokátor vagy, nem Győr érdekeit szolgálod, hanem a gazdáid érdekeit szolgálod. (Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere egy újságírónak)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Igen. (Kósa az RTL Klub kérdésre, hogy a Pegasus beszerzője a Belügyminisztérium?)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV KOMCSIZÓJA, LIBSIZŐJE

A Hungexpo felújítása már az önök által vezetett baloldali, (ex)kommunista kormányok alatt is időszerű lett volna, de sajnos mással voltak elfoglalva. Azzal, hogy az emberek közé lőjenek, megszorításokkal megkeserítsék a magyar emberek életét, hogy elvegyék a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatásokat, és hogy tönkretegyék és kizsákmányolják az országot. (Schanda államtitkár a Vadászati Világkiállítás iránt érdeklődő Vadai Ágnesnek)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Hogy a kínai kommunizmusra hivatkozzon annak a pártnak a főpolgármestere és miniszterelnök-jelöltje, ami egyébként a tömeggyilkos Kommunista Pártnak jogutódja, ezt külön sajátosnak tartom. (Gulyás Gergely)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az olimpia megrendezése után ezt is ellopná tőlünk a bolsi csürhe. Megtehetik? Megtehetik. Karácsony Gergely feketeöves hazaárulóvá válik? Azzá. (Trombitás Kristóf az atlétikai vb-ről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Miközben a kormány 12 éve nyugodt életet biztosít számukra, egy bolsevik, ultraliberális, Soros György által támogatott társaság tör a hatalomra, amely újrakezdené Magyarország kirablását. (Csizmadia László, CÖF)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Azt üzenem Karácsonynak, Fekete-Győrnek és a többi libernyáknak, akik kamuból járnak ki a nemzeti 11 meccseire, hogy ne jöjjenek ki a magyar válogatott soron következő mérkőzéseire! Maradjanak otthon, Fegyőr vegye fel a román mezt, KariGeri pedig keljen fel időben és nézze meg mekkora dugók vannak Budapesten! A magyar focit pedig hagyják békén! (Budai Gyula)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Mint a kommunizmusban: bizonyíték nem kell, elég a besúgó feljelentése. (Szijjártó az UEFA két zárt kapus büntetéséről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A kommunistába oltott liberálisok utóvédcsapata megjelölés hiányos, kihagytam a zsebnácikat. (Demeter Szilárd kiegészítése Kulkáról, Pogányról, Csákányiról, Cserhalmiról, Bródyról, Gálvölgyiről, Molnár Piroskáról és az Élni hívlak klip többi szereplőjéről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Önöknek kommunista elődei voltak, akik megtiltották az embereknek, hogy külföldre utazzanak. (Schanda államtitkár Varga Zoltánnak Ráhelék Marbellába költözéséről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ha megnézzük, hogy van-e különbség a nácizmus, a kommunizmus és az egyre inkább totalitárius jegyeket mutató liberalizmus között, riasztó hasonlósággal találkozunk. (Kövér László)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Gyurcsány és Pusztai a tömeges oltás megkezdését gáncsolja. Pusztai Erzsébet a magát manapság független virológus szerepében előretoló komcsi politikai misszionárius és Gyurcsány Ferenc, a politikai baloldal vezetője ideológiai alapon jegyben járnak. (Horváth K. József, 888.hu)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Vágó István ma már nem több, mint egy sértődött gyurcsányista, mert azon balliberális tévések közé tartozik, akik meg voltak győződve arról, hogy nélkülük nincs magyar televíziózás. Aztán meg kiderült, hogy de. Van. (Menczer Tamás államtitkár, volt sportriporter)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV LELEPLEZÉSE

A baloldal azt szeretné, ha minél tovább tartana a járvány. (Demokrata)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A baloldal oltásellenes. (György István államtitkár)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Vannak, akik a vakcinák ellen kampányolnak. Oltásellenes aláírásgyűjtést szerveznek, kétségbe vonják az egészségügyi szakemberek döntéseit és országgyűlési határozattal támadják a vakcinákat. Még be is tiltanák őket. Ez botrányos! Ne hallgasson a vakcinaellenes hangokra. (Kormányhirdetés az ellenzéki pártok vezetőinek képével a YouTube csatornán)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A baloldal áskálódásának egyik szomorú szimbólumává vált, hogy az oltásellenességben élen járó DK két politikusa is elhunyt a járványban, egyikük pedig maga is részt vett az oltásellenes hangulat kialakításában. (Délmagyar)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Sajnos az oltásoknál érezhető a baloldali kútmérgezés. (Kósa Lajos)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A magyar oltási eredmény sokak szemét szúrja Brüsszelben. (Kovács Zoltán)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Sok ezerrel többen haltak volna meg, és sok tízezerrel többen fertőződtek volna meg, ha a Brüsszel által ránk erőltetett, baloldali tankönyvi válaszokat adtuk volna a válságkezelésre. (Szijjártó Péter)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Eddig sem vettek részt a védekezésben, a nemzeti összefogásnak nem voltak részei, folyamatosan próbálták lejáratni a magyar kórházakat, az orvosokat, és közben lassítani akarták az oltást. (Orbán Viktor az ellenzékről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A Fővárosi Önkormányzat Soros György támogatásával indított Covid-tesztakciója a baloldal oltásellenes kampányának és Gyurcsány embereinek a kifizetése; hetek óta köztudott, hogy Karácsony Gergely Gyurcsányhoz közel álló baloldali vállalkozásokat fizet így ki. (EMMI közlemény)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az oltásellenes baloldal az elmúlt héten 70 cikkben támadta a kínai vakcina hatásosságát. Szintén hazugságokkal támadta a kínai vakcinát az oltásellenes baloldalt vezető Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc. (Men­czer Tamás államtitkár)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV ORBÁN AXIÓMÁJA

Nincs jó migráció, csak rossz migráció van. A Jóisten mindenkinek adott egy talpalatnyi helyet valahol a világban, ahova megszülettél, és azért a helyért tartozol felelősséggel, ott kell élni, ott kell dolgozni.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A magyar a világ egyik legversenyképesebb nemzete. Ez így van a gazdaságban és a tudományban is.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ha magyarnak születtél, akkor küldetésed is van. A magyarok gondolata saját küldetésükről a Római Birodalomig vezet vissza. A mi fölfogásunkban Európánkat azok a népek teremtették meg, amelyek különböző időpontokban, egymástól függetlenül támadtak a Római Birodalomra.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Biztosan merem állítani, hogy a magyar közszolgálati televízió kevésbé kormánypárti, mint a német.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az elmúlt években egy elég komoly fegyverkezésbe kezdtek a szomszédjaink. Ezt a biztonságunk érdekében nem hagyhatjuk figyelmen kívül, reagálunk erre. Mert utcakővel, dárdákkal meg íjakkal nem fog menni, ha az ellenfélnek egyébként modern haditechnikája van.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A Gyurcsány-korszak akar visszatérni. Karácsony a kirakatban, Gyurcsány emberei a kasszában.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nálunk az a szokás, hogy a gyerekek nem beszélnek bele a szülők dolgaiba. (Hatvanpusztáról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Hogyha az EU szétesik, mi ott leszünk az utolsók között, tartjuk az utolsó gerendát.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Közép-Európa az EU gazdaságának lokomotívja.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az első 33 év, minden, ami eddig történt, csak bemelegítés volt. A legjobb korban vagyok, amíg bírom, csinálom.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV VÖLNERE

A meglévő jogi keretek között is kiemelkedő eredményeket értünk el a korrupció elleni harcban.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A politika arra jó, hogy az ember az önfegyelmét tudja gyakorlatoztatni.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Azért nem csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez, mert jelenleg is megvannak azok a keretek, amelyeken belül megfelelő módon fel lehet lépni a korrupcióval szemben.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A hét úgy teljen el, hogy az ember mindig szem előtt tartsa, hogy mi jót tett.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az ellenzéki pártok mind a mai napig tele vannak korrupciós ügyekkel. Gyurcsány már a börtön kapujában áll.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Hiába van fönt az ember, kisebbnek érzi magát.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Családi örökség, az édesanyám elkötelezetten hívő szellemben nevelt bennünket, a pannonhalmi bencés gimnáziumban végeztem és remélem, hogy azóta sem hoztam szégyent akkori tanáraimra.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ha az ember megéli a hitét, az remélem, látszódik a cselekedetein. A hét úgy teljen el, hogy az ember mindig szem előtt tartsa, hogy mi jót tett! Mindenkinek a maga helyében megvan a maga felelőssége.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Szeretem a kerek számokat.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Széchenyi a példaképem, egy útját kereső ember volt és egyszer csak jött a haza.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV DEFINÍCIÓJA

Joviális mamlasz, álmatagságát millió dolláros bölcsészmosollyal kompenzáló óriáslajhár. (A hirado.hu Karácsonyról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Kenyér, mustár, virsli, ketchup – ne ugrálj, mert Gyurcsány kicsap! (Kocsis Máté Jakab Péternek)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Sokan vannak, akik a tanárokhoz hasonlóan munkájukból adódóan naponta sok emberrel találkoznak, és nem jutnak soron kívül oltáshoz. (Gulyás Gergely, miért nem oltják be a pedagógusokat)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Van az ellenzékben egy bohóc, akinek fogalma sincs szakmai kérdésekről, de ügyesen vet bukfencet, meg jól csinálja a cigánykereket is. (Orbán Jakabról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Aztán ez a sok fasz meg picsa hazamegy, és picsog, hogy mi milyen csúnyán beszélünk, és semmibe vesszük az emberi méltóságukat. A kurva anyját mindegyiknek. (Bayer Zsolt az LMBTQ törvény elleni tüntetésről.)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A vadászati világkiállítás volumenében csak a vizesvébéhez hasonlítható. (Kovács Zoltán)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Karácsony politikai fogoly, így semmi különlegeset sem találok abban, hogy a semmirekellést választja, azon lennék meglepődve, ha bármit csinálna is. (Gerő András)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Napjainkban sátáni, sötét erők veszélyeztetik mindazt, amiben a keresztény ember hisz. (Kövér az Eucharisztikus Kongresszuson)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Akár a gyermekeinket, akár a határainkat, akár a hagyományainkat, kultúránkat, hitünket akarjuk megvédeni, az rajtunk is múlik. Népszavazáson, nemzeti konzultáción részt vehetünk a politika alakításában, és a jövő évi választáson biztosíthatjuk, hogy ne kerüljön olyan pártok kezébe a kormányzás, akik gyűlölnek mindent, ami magyar és keresztény, és inkább, akár bosszúból is, bevándorló országgá változtatnák hazánkat. (Bende Balázs műsorvezető a köztévében)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Összejátszva a nemzetközi bankvilággal, devizahitelek csapdájába csalták családok százezreit. Az országot kiárusították, mindent eladtak a külföldieknek, repteret, nemzeti energiacéget, közszolgáltatókat. S miután kifosztották, csődbe vitték az egész országot, és nyakunkra csatolták az IMF pórázát. Nesze, sánta magyar, itt egy púp! Amikor pedig felemeltük a szavunkat, könnygázzal, gumilövedékkel és lovasrohammal válaszoltak. (Orbán Viktor)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

ORBÁN A JÁRVÁNYRÓL

Az oltásellenesek, vagyis az önök lelkén is emberéletek száradnak. (Az ellenzékről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Emlékeznek, hogyan omlottak össze az egészségügyi rendszerek egymás után Nyugat-Európában. A magyar egészségügyi rendszer nemhogy nem omlott össze, az meg sem rendült. (A friss halálozási listán aznap már dobogósak vagyunk a világon)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Izrael a járvány elleni küzdelem világbajnoka. Mi nem tudunk világbajnokok lenni, de az Európai Unióban megvan az esélyünk rá, hogy a legjobbak legyünk. (napi 111 halottnál)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Magyarország egy tartható pozícióban van, inkább a jobban teljesítő országok közé tartozik, ahol kevesebben haltak meg. (Aznap kerülünk a járvány elejétől számítva a világ halálozási listája élére)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Újra kell indítani a gazdaságot. Mert azért megviselt bennünket. Nemcsak a vállalkozásokat, hanem bennünket munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk, én is közéjük tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ha az olimpiát mi rendezhettük volna, akkor lezajlott volna épp úgy, mint az Európa-bajnokság, telt házzal, nyitva, gond nélkül. Mert a járvány kezelésének, bár ebben nem osztanak érmet, az egyik dobogósa biztosan Magyarország. (Aznap másodikak vagyunk a világ halálozási listáján a járvány elejétől)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A migránsok nyilvánvalóan, különösen az illegálisak, behurcolják a fertőzéseket, tehát ez a sok variáns mind így jön be. (A negyedik hullám beindulásakor)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ausztriában például azért kell bezárni, mert egy ilyen vírusjárvány esetén az ellátásba bevonható ágyaknak a száma jóval kisebb, mint Magyarországon. (Azon a héten nálunk háromszor annyi halott volt)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Azok, akik arról beszélnek, hogy Magyarországon többen halnak meg, mint máshol, a magyar egészségügyi dolgozókat minősítik.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Lehet, hogy statisztikákban ki lehet mutatni, hogy elől, hátul vagy középen vagyunk. (A harmadik hullám csúcsán, amikor már a járvány kezdetétől is elsők vagyunk a halálozási listán, aznap 212 halott)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV BOLDOGJA

Ártatlan vagyok, eddig és ezután is a magyar nemzetet, a magyar szentkoronát és a választókörzetemet szolgálom, köszönöm, szép nyarat kívánok. (Hat évet kérnek rá, mert fürdőnadrágban kellett tárgyalni vele a cserkeszőlői termálban az uniós pénzek visszaosztásáról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal már többször bebizonyította: a hatalomért és a pénzért mindenre képes.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A magyar baloldal 1956-ban és 2006-ban is fegyvert fogott a nemzetére. A magyar baloldalt soha többé nem szabad még a hatalom közelébe sem engedni, mert máskülönben megint előfordulhat, hogy újra fegyvert fog a nemzetére.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Brüsszel megtámadta a kereszténységet. Betiltanák a karácsony kifejezést és a keresztény nevek használatát.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Megvédjük a magyar gyerekeket és a szülők jogait, az LMBTQ lobbit pedig megállítjuk az iskolák kerítésénél.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Keresztény nemzeti politikusként számomra a legfontosabb, hogy a Kárpát-medencét ezer esztendő múlva is mi magyarok töltsük meg, magyar szótól legyen hangos ez a medence.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

12 év után rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy nem elég dolgozni a körzet lakosaiért, a nemzetért, a magyar családokért, hanem sokkal több figyelmet kell fordítani az embernek a saját családjára.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A kisfiam úgy nőtt fel, hogy én közben az országért, a nemzetért dolgoztam, és a családom már hosszú idő óta kéri tőlem, hogy szálljak ki az országos politikából, s inkább a magánszektorban tevékenykedjek.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Én tele vagyok tetterővel és energiával, van mögöttem érezhető és komoly támogatás, de 12 év után hagytam magam meggyőzni és első helyre tettem a családot.

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Gyümölcslevessel és sült ponttyal leptem meg a családot. Nagyon ízlett nekik, pedig életemben először készítettem ezt a menüt. A hal és a gyümölcs egészséges, lehetőség szerint fogyasszanak Önök is minél többet!

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV TUDOMÁNYOS MEGÁLLAPÍTÁSA

Nem kértük ezt a járványt, de így alakult. (Kásler Miklós)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A keleti vakcinák eddig 600 ezer magyarnak mentették meg az életét, a nyugati vakcinák hiánya miatt pedig 20 ezer magyar vesztette életét. (Lázár János)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Magyarország oltónemzet. (Müller Cecília)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az oltások jól haladnak, túl jól is. (Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Almát almával, körtét körtével hasonlítunk össze. (Kósa arról, hogy Mészáros egri szállodája háromszor annyi támogatást kapott, mint Eger városa)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Orbán alacsony és kövér, én magas és vékony vagyok. (Karácsony az Economistnak)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nekem meggyőződésem, hogy az emberek azért kapják el a koronavírust, mert a félelem miatt alacsony az önrezgésük. (Reviczky Gábor)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Május 9-én ki kell mondanunk: a magyar nemzetnek sokkal jobb lett volna, ha a németek nyerik meg a második világháborút. (Felföldi Zoltán, a Magyar Nemzet rendszeres szerzője az erdely.ma portálon)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Olyan posztkeresztény és posztnemzeti korszak küszöbén állunk, melyet a mesterséges bűntudat határoz meg. (Kövér László)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A mostani védekezés szintje szerintem bőségesen elegendő. (Kósa napi 44 halottnál és 4 ezer fertőzésnél még a novemberi szigorítás előtt)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az emberek autóval, vonattal, sőt busszal is járnak, villamosra, metróra szállnak, szabad döntésük alapján. (CÖF-közlemény, hogy ők nem fizettek buszokat)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ez a legpesszimistábbnál is talán valamivel pesszimistább forgatókönyv. (Gulyás Gergely novemberben napi 150 halottnál)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10