Hócipő szerkesztőség

2022. 12. 17. · Hócipő 2022/26

A hagyományos év végi Hócipő-Díj első körében hét kategória jelöltjeit hirdetjük meg. A jelöltekre december 22-ig szavazhatnak, ezt követi a második kör, az eredményeket pedig a december 28-án megjelenő lapszámunkban olvashatják.



Kérjük, hogy kategóriánként minden jelöltet egyesével értékeljenek 1-től 10-ig, ahol a díjra legméltóbbaknak tartottaknak adjon magasabb pontszámot, a kevésbé méltóknak pedig alacsonyabbakat. Kérjük, ne csupa 1-est és 10-est adjon!

AZ ÉV ELLENZÉKI MONDATA

Baszd meg, Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséged. (Gyurcsány Karácsonynak MZP-ről a kampányban)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nekem most el kell mennem pisilni. (Márki-Zay Péter indoka egy benzinkúthoz érve, miért lép ki abból a videókonferenciából, amelyen egy nappal a háború kitörése után külpolitikai szakértők szerették volna felkészíteni)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Szerintem még így is jobb lett volna, ha nyerünk, de ha kettőt hátra lépve tekintek magunkra, azt mondom: nem biztos, hogy a választópolgárok rosszul döntöttek, amikor ennek az ellenzéknek most nem adtak felhatalmazást a kormányzásra. (Karácsony Gergely)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nem kétharmadnyian szeretik a narancsot, hanem ilyen sokan utálják a moslékot. (Schiffer András)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az MSZP legközelebb nem lesz akkumulátorpárt, hogy mindenki leszívja. (Kunhalmi Ágnes társelnök)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Már van elég erőnk kiállni magunkért. Mert a választók úgy döntöttek, hogy inkább a Demokratikus Koalíció, mint bármely más ellenzéki párt. (Gyurcsány Ferenc)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít, ezt a szivárványkoalíciót, úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. (MZP egy somogyi utcafórumon, másnap javította)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Persze, kerestem rajta, de igazából szar üzlet volt. (Tóth Csaba, a Hadházy korrupciós vádjai miatt az előválasztáson visszalépett zuglói MSZP-s jelölt arról, hogyan járult hozzá cége tavalyi rekordprofitjához egy 900 m2-es, volt MSZP-s alapítványtól vett irodaház lakásokká alakítása)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Miért gondolja az ellenzéki összefogás, hogy a szavazó az övék? (A multimilliárdos Gattyán György, aki pártot alapítva elindult a választáson 106 jelölttel)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Tisztelettel köszönöm, hogy a Megoldás Mozgalom csapat tagja lehetek, ahol az országunk legokosabb szívszakemberei vannak, és átadják a tudásukat. Keressetek bátran mert mindig van megoldás. (VVTommyboy, aki Détári után a Gattyán-párt jelöltje lett)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV TUDÓSA

A homoszexualitás is jelen van a világban, aztán hogy ez elvezet-e a pedofíliához vagy nem, arról van egy nagyon nagy vita. (Orbán)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az igazi férfi az Fideszes szavazó! (A szolnoki Fidesz Facebook-oldala, hamarosan levették)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nem nagyon válogat ez a vírus. Ez a gyönyörű kínai laboratóriumban amerikai pénzből kifőzött kis víruska. (Kovács Ákos)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Szokták mondani, hogy Diktátor, lehet ezt jól is érteni. Mert csak az lehet jó vezető, aki diktál. (Osztie atya, az Orbán születésnapja alkalmából tartott misén)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Aki már megfigyelt kisfiút dekázás közben, az láthatja, hogy a férfiak rendkívül nagy koncentrációval tudnak feladatokat elvégezni. A nők érdekeltek abban, hogy a férfiak jól teljesítsenek és sikeresek legyenek. Amennyiben a fiús tulajdonságok kibontakoztatása hátrányt szenved, az gazdasági károkat okoz. (Az Állami Számvevőszék tanulmánya a nők felülreprezentáltságáról a felsőoktatásban)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A munkát nem felszólalásokban kell mérni. (Bíró Márk, aki 12 éve nem szólt semmihez a parlamentben)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az élőlánc ugye az a tüntetési forma, amelyben a kevés résztvevő is soknak látszik. (Bencsik Gábor)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nem kell türelmetlennek lenni, megvárjuk, amíg a tojás kijön a tyúkból, és utána főzzük meg. (Orbán Viktor)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A hosszabb ciklusokat tekintve ajánlatos elgondolkodnunk azon, hogy korunkban a XVII. század eseményei megismétlődhetnek világszinten – különösen az 1618 és 1648 közti harmincéves háború. (Matolcsy György)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az élelmiszer most azért drága, mert tavaly olcsó volt, jövőre azért lesz alacsonyabb az infláció, mert most magas. (Nagy Márton, miniszter)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV SZENZÁCIÓJA

Ukrajna támadást indított Oroszország ellen (Origo cím)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A biztonság árfolyama folyamatosan emelkedik, a rend és a biztonság Magyarország legkeményebb valutája. (Orbán tisztavatáson)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A mostani látogatásom békemisszió is. (Orbán Putyinnak Moszkvában)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az Antony Blinkenek és Sanna Marinok legalább akkora háborús uszítók, mint a Putyin-féle adminisztráció, s ezért nekik is felelniük kell majd. (Schiffer András az amerikai külügyminiszterről és a finn kormányfőről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A hálás zsidóság koszorúját lehet látni a Horthy-kriptánál. (Novák Előd, Dúró Dóra férje)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az oktatási tüntetések Dobrev Klára-ellenes tüntetések. (Gulyás Gergely)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az egész háborúval kapcsolatos diskurzus túlságosan Putyinra koncentrál, hogy mire gondol az orosz elnök, mit fog holnap tenni, és így tovább. Engem egyáltalán nem érdekel Vlagyimir Putyin. (Orbán Berlinben)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Kedves meglepetés. (Semjén Zsolt a 60. születésnapjára kapott pápai áldás-oklevélről, amely 18 euróért rendelhető az interneten)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ennyire független bírói szervezet nincs Európában, lassan maguktól is függetlenek. (Gulyás Gergely)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Megvédjük és megerősítjük a családokat, és ebben számíthatunk a Szentatyára. (Orbán a Vatikánból)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV ÚRIEMBERE

Ha az ember k@rvának áll, akkor b@szni kell. És ezzel most nem Baranyi Krisztina esetleges korábbi vagy kiegészítő foglalkozására gondolok – vagy volt neki ilyen, vagy nem, ő dolga. Hanem arra, hogy aki politikusnak áll, az bizony kap hideget-meleget. (Jeszenszky Zsolt, a Pesti Srácok propagandistájának kérdéseit az ATV-n tudomást sem vevő ferencvárosi polgármesterről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ma a baloldal képviselői mintha egyfajta szellemi világproletariátus részét képeznék, akiknek se Istenük, se hazájuk, se kötődésük, se családjuk, sőt már nemük sincsen. Minden identitáselemet megpróbálnak erőszakkal kilúgozni az ember életéből, minden szerves közösséget igyekeznek szétbomlasztani. (Kövér László)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ne szavazz hazaárulókra, a szivárványkoalícióra le­adott szavazat nemzethalál. (Boldog István)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Itt van az Európai Unió bizottságának legújabb javaslata, ami azt mondja, hogy mindenkinek csökkentenie kell kötelezően 15%-kal a gázfogyasztását. Nem látom, hogy hogy’ kényszerítik ki, bár erre van német know how – régebbről, úgy értem. (Orbán Tusványoson)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Proli gondolkodású, sutyerák, baloldali, liberális bunkók! (Győr polgármestere, Dézsi Csaba az ötmilliós jutalmát firtatókról)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Söpredék lepte el a pedagógusi pályát… egy ilyen momentumos, nagypofájú nihilista, semmiházi társaság lepte el az iskolákat, beleértve az egyházi iskolákat is. (Bencsik András)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nem ígérek semmit, és azt betartom. (Pintér Sándor a pedagógusbérekről)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Szellemes és kevésbé szellemes liberális újságírók már a múlt századelőn is ócsároltak mindent, ami nemzeti érték. Ugyanaz a sárba tiprás megy most is, legyen szó a Kossuth térről, a Zene Házáról, a Szent Koronáról, az Alaptörvényről vagy éppen a vármegyékről. A Gonosz különböző formákat ölt, tudnunk kell, amíg élünk és létezünk magyarként, ezek velünk lesznek. (Kövér László)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A DK-sok valójában teljesen gátlástalan, rohadék, eltakarítandó gazemberek. Nincs kivétel. Mind az. Ezeknél aljasabb mocskokat lámpással sem lehet találni szerte a világban. (Bayer Zsolt)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A józan ész és a pragmatikus hozzáállás politikájának keretében Magyarország és Irán a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésén dolgozik. (Szijjártó 15 iráni tüntető agyonlövésének másnapján)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV BUMERÁNGJA

Vitaképtelen az, aki nem mond igazat, aki sértegeti a más véleményen lévőket, aki becsapja saját szavazóit is. (Lázár János arról, miért nem áll ki vitára Márki-Zay Péterrel)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Közel voltunk, hogy egy Koszovó típusú, akár évtizedekig parázsló háborús válságövezetté alakítsák át ezt a részt, és ezt most megúsztuk, Istennek legyen hála, és hála Orbán Viktor bátorságának. (Bencsik András február 6-án)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke… Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni. (Orbán Tusványoson)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A Liu-fivérek magyarok. Magyar színekben versenyeztek, és magyar színekben fognak versenyezni. A magyar himnusz dobogtatta meg a szívüket. (Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke augusztusban)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja. (Bayer Zsolt január 30-án)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ez a legnagyobb békefenntartó erő, amelyet valaha láttam. (Donald Trump két nappal a támadás előtt)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Nem kínos külügyminiszter úrnak az orosz kitüntetése, egészen biztos vagyok, hogy ha lesz ideje ezzel foglalkozni, akkor majd átgondolja és megfontolja. (Menczer államtitkár, visszaadja-e Szijjártó Lavrovnak a Barátságért-rendet)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Az EMMI egyébként egy trágyadomb. Olyan embereket gyűjtenek össze a közszférában, akik sehol nem kellenek. Csupa ilyen kisebbségi komplexussal rendelkező, lusta embert. (A szingapúri attasévá kinevezett Volner János lehallgatott beszélgetése)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Beszéltem a Petivel, a Szijjártóval és mondta, hogy ki van adva ilyen Pest megyei minden lófaszság, és írjunk bele mindent, amit csak tudunk. (Egy NAV által lehallgatott beszélgetés részlete, amit Letkés polgármestere folytatott egy helyi vállalkozóval)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Most akkor hol vagytok, károgók? Június óta nem volt ilyen erős a forint! (Kósa Ádám Fidesz EP-képviselő – két órára rá az euró 398-ról 405 Ft-ra gyengült)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV TANÁCSA

Újra kell gondolnunk az általános hadkötelezettség (férfi és női egyaránt) visszavezetését. Érdemes lenne erről egy nemzeti konzultációt kezdeményezni. (Schmidt Mária)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Regisztráljanak! (Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Magyar Hangnak, hogyan juthatnak be a Kormányinfóra, akiket regisztrációjuk ellenére nem engedtek be, miként minket sem)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Igaz, hogy újból szerényebben fogunk élni, de ez jót tehet majd nekünk. Az életszínvonal elmúlt tíz évben tapasztalt emelkedése miatt lehetnek tartalékaink, amelyekkel sáfárkodhatunk. (Balog Zoltán püspök, volt emberminiszter)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

A saját játékszabályaidat alkalmazd, saját intézményeidre támaszkodj, saját nyelvet használj, ne engedd át a kezdeményezés lehetőségét, mert azt a progresszívak azonnal ki fogják használni. (Orbán a texasi Konzervatív Politikai Akció Konferencián)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Most nem kell az euró! (Navracsics aznap, amikor ismét 400 forint fölött adták az eurót)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Rendet vágnál a nebulók között? Jelentkezz iskolaőrnek! Itt a lehetőség, hogy tegyél valamit a jövő nemzedékéért! (Cím a fideszes médiaholding Somogy vármegyei hírportálján)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Aki el akar menni Magyarországról, annak azt üzenem, hogy ez a legjobb hely Európában, innen csak rosszabb helyre lehet menni. (Orbán Viktor)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Többször elhangzott, hogy a mostani törvény elfogadása után többen elmennek az országból. Semmiképpen nem javasolnám nekik, hogy elmenjenek ebből az országból, mert bármelyik országba mennek, mindenhol magasabb adózással fognak találkozni. (Tállai András)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Alma és krumpli is kapható. (Az M1 élő körkapcsolása az egri, a püspökladányi, a szegedi és a nyíregyházi piacról, miközben sok ezer diák tüntetett tanáraiért)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Fontolja meg a vélemény- és szólásszabadságot, a sajtó szabadságát korlátozó álláspontjának felülvizsgálatát, a sérelmet szenvedett nézők, olvasók, szerkesztőségek, újságírók megkövetését! (Fürjes Balázs Baranyi Krisztinának, az ATV-be behívott Pesti Srácok propagandistáját védve)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

AZ ÉV MEGÁLLAPÍTÁSA

Az a baj a Telexszel, hogy van. (Bayer Zsolt)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Magyarország az a hely, ahol érdemes élni és érdemes dolgozni, mert hazánk az egyik legjobb hely Európában. Nem fogtok ennél jobb ajánlatot kapni egyetlen más országból sem. (Orbán szakmunkásoknak)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Na, jó, de ez mégiscsak egyfajta nyitottság a tárgyalásokra. (Dömötör Csaba arra, hogy Medvegyev szerint Kijev adja meg magát Oroszország feltételei szerint)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Most, hogy ilyen rosszul megy a gazdaság, nehezebben fognak tudni elhelyezkedni azok a pedagógusok, akik fel akarnak mondani, ezért aztán majd meggondolják, hogy felmondjanak-e. (Maruzsa államtitkár a pedagógus-szakszervezet választmányi elnökének)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Rengeteg munka létezik erre az évre, a kollégák éjjel-nappal dolgoztak és aratják le. (Mészáros Lőrinc új bankholdingja tavaly karécsonyi rendezvényén, amit Hadházy júniusban mutatott be)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Egyszer azért jó lenne kideríteni, hogy tulajdonképpen ki támadott meg kit, és kinek mi a célja ezzel a háborúval. (Bencsik András)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ti biztosak vagytok benne, hogy ezt az oroszok csinálták? (Bayer Zsolt a bucsai vérengzésről a Sajtóklubban)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Régi mondásom volt, hogy a magyarok nem értenek a sörfőzéshez és a sajtkészítéshez, a Fidesz pedig nem ért a médiához. Azóta annyi történt, hogy mi magyarok egész jól megtanultunk sört és sajtot készíteni. (Huth Gergely a megszűnő Pesti TV programigazgatója)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Akinek van tengere, és vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajat a világ bármely pontjáról, de vannak országok, amelyeknek nincsenek tengerei, nekünk is lenne, ha nem vették volna el őket, de nincsenek jelen pillanatban. (Orbán, e kijelentése miatt a horvát külügy bekérette nagykövetünket)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Csányi Sándor: A rezsicsökkentés nem jó. Rezsicsökkentés: a Csányi Sándor nem jó. (Deutsch Tamás)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10

Ha nem építenénk meg a kínai Fudan Egyetemet, az olyan lenne, mint önszántunkból levágni a fél karunkat. (Csák János)

1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10