Nagymonológ 2022

Verebes István

2022. 02. 09. · Hócipő 2022/05

Na, aztán még mit nem, hát, tényleg ne szórakozzatok má’, te meg a Csucsu, hogy itt beadjátok nekem a Márkit is, meg még Zayt is itten, mert helyben magam alá politizálok, még egy sört, Sanyikám, és egy fél Unicumot, meg egyet ide a Józsinak is, nem bánom, hogy egy libernyák, legyen egy jó napja, szóval hol is tartottunk, hogy tudd, hát aztat majd mi mondjuk meg, te nagyon hülye Józsi, hogy, vigyázzál má’, teljesen lecsorgott a hotdogodról a mustár a dzsekidre, és igenis, egyáltalán az nem úgy van, mert nem lehet, hogy majd csak úgy gyön valaki a semmiből, oszt majd kiáll vele a Viktor diskurálni, hát hol élünk, Albániában talán, ne szólj közbe, akkor se, mert nem, egyáltalán nem érdekel, hogy mit miért, tudod, azért, haver, mert ha Terka néném teológiát végzett volna, és nem kefekötő tanfolyamot, ma ő lenne az Erdős Péter, érted má’ a csíziót, Józsikám, nem úgy van az, hogy ideáll a Kortyoló elé a főtéren, oszt összecsődít benneteket komenistákat, mert ne félj, láttam, a Szvicsek Kálmán is odatolta azt a rémes pofáját, meg Pintyőke unokám tanitó nénije, az a valamilyen Lujzika is, na, nyugodt lehetsz, meg vagytok jegyezve névvel, címmel, a Szabó Bélát bízták meg vele az irodán, hogy csak fényképezzen le szépen mindenkit, aki összegyűlt merni ott egymással, és tudod, ki fog közmunkát kapni közületek jövőre, na, azt csak azért nem mondom meg, mert nem akarok itt az eseperes úr előtt káromkodni, még egy kört, Sanyikám, és töröld is föl má’ itt ezt a pultot, mi a túrónak töltötök ennyi mustárt abba a kurva hotdogba, na, szóval, ez nem úgy megy, hogy majd a Gyurcsányotoknak eszibe jut, és odalöki a pofánkba ezt a félegyházit, jól van, nekem mindegy, legyen vásárhelyi, ott is épp elég hülye van, aki megválasztotta, látod, én bezzeg nem szarok be, jól kitéptem azt a táblát a közértes Bálint kezéből, mert ha kampány, legyen kampány, és hiába dugta az orrát a szemem közé, megütni azért nem mert, csak azt ordította szégyenszemre, hogy nincs több hozomra liszt meg cukor, hát, sajnálom, mi a faszt csináljak, amikor itt a Kortyolóban is 540 már egy korsó, de majd ha áprilisban elévágom azt a rongyos ötezrest, ne félj, akkor aztán mehet a Márkihoz meg a Zayhoz is, mert ott leszünk a Békemeneten, a polgi megveszi nekem a jövő évi tűzifát, marad még otthon annyi, hogy nekem ne ugasson egy olyan, aki a szőröstalpúaktól gyött át megszedni magát ide, érted, Józsikám, az nem úgy megy, hogy mint a zsidók, elnyomják a legbecsületesebb palesztinjainkat, még mindig van ott a bajszodon egy csomó mustár, ilyenek vagytok ti a Márkival, meg a Zayjal együtt, csak hogy tudd, még egyszer nem fogjátok lesöpörni nálunk a padlást, meg odaadni a cigány Lencséséknek a szomszédunkban a jó kis vályogházat, amiből kihalt a Rózsi néni, ott teregetik a kerítés mellett a gatyáikat, na, ennek a vircsaftnak egyszer és mindenkorra vége lesz, azt megígérhetem, mert megint lemegyünk a Bajor Zsolttal a határkerítéshez, oszt ahogy kell, belenyilatkozzuk a tévébe, hogy tiltakozunk Brüsszel ellen, pénz nem számít, a következő kört te fizeted!