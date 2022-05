Rogán, a feltaláló

Dési János

2022. 02. 09. · Hócipő 2022/04

Mint az közismert, jobb szerkesztőségek előre felkészülnek a várhatóan bekövetkező jelentősebb történésekre. Kitüntetés, egy fontosabb díj, egy eget rengető találmány, mozisiker, jobb főszerep, bulvárcelebeknél új partner, új frizura, bűnözőnél a lebukás vagy az ítélethirdetés, politikusnál nagy győzelem, nagy vereség, írónál a várva várt könyv – szinte még le sem zajlott az esemény, a kedves közönség már olvashatja is a cikket a nap főszereplőjéről. S hogy a Hócipő olvasói is időben értesüljenek mindenről, most egy Rogán Antal életrajzi vázlatot állítottunk össze. Nyilván sokan, akik idáig jutottak, most felteszik a rafinált kérdést, melyik esemény következhet be a főminiszter életében? Erre persze mi nem tudjuk most a választ, hiszen az ilyen történeteknek annyi gazdája van, hogy csak na. Inkább arra hívnánk fel a figyelmet, hogy Rogán az egyik legsikeresebb magyar feltaláló lehet – legalábbis anyagi szempontból. Tavalyelőtt több mint 200 milliót, tavaly 400-at hozott neki egy kis találmányocskája – hazai földön kevesen hoznak össze ennyit, még a főállású feltalálók közül is. De több lábon kell állni, és ha az állami tíz- és százmilliárdok elköltése mellett valakinek még ilyesmire is marad ideje, az említést érdemel. És ha holnap akár egy Nobel-díjat is kiérdemel, hát ne kelljen kapkodnunk, ki is a mi sikeremberünk.



Ráadásul a győzelmet nem adják könnyen. Rogán igazán nagy túlélő, hiszen pályája során számtalan hibát elkövetett már. De mindent megúszott. Nézzünk példákat erre:



2006: Magyar Vizsla botrány. Egy magát függetlennek nevező, állítólagos civilszervezet egy meglehetősen primitíven gyalázkodó lapot adott ki Magyar Vizsla címen. Ebben ekézték az akkor kormányzó szocialistákat és a szabaddemokratákat. Ugyan sokan éltek a gyanúperrel, hogy egy ismeretlen, a semmiből előbukkanó civilszervezet és annak kefebolt-tulajdonos vezetője nem képes finanszírozni egy 3,5 milliós példányszámú lapot, amelyik Kóka János akkori gazdasági miniszter órájával és Gyurcsány Ferenc öltönyével példálózik, s a lejárató kiadvány mögött a Fideszt sejtették.



A Fidesz persze tagadott. Bár a lap azonos nevű weboldalát Rogán Antal közeli munkatársa regisztráltatta, aki többek között a Fidesz ifjúsági szervezetének, a Fidelitasnak az oldalát is lefoglalta.



De tagadtak mindent Aztán egyszer csak kiderült, hogy a Magyar Vizsla levonatait a Fidesztől, egész pontosan Rogán titkárságáról faxolta el valaki. Így aztán némi hezitálás után immár töredelmes vallomást kellett tenni. Fax már sehol, Rogán még velünk.



Aztán jött a szerverügy. A Fideszéről behatoltak az MSZP kampányanyagait tervező Relatív Kft. reklámügynökség informatikai rendszerébe, és amit találtak, azt ellopták. Majd a lopott anyagot nagy büszkén közzé is tették. Le is buktak. E kínos malőr szintén Rogánhoz volt köthető. Meg is nyirbálták kampányfőnöki feladatkörét, bár le már nem váltották. Minek is. Aztán 2006-ban a Fidesz ismét elbukta a választásokat, újabb rossz pont Rogán neve mellett.



2010 után lett frakcióvezető. Ekkoriban még kevésbé élt rejtőzködő életet, igaz, találmányok sora sem nyomasztotta. „Az a véleményem, hogy a politikusok magán­élete a modern politizálásban már nem magánügy; nem szabad titkolni. A modern politizáláshoz ez hozzátartozik, Nyugat-Európában már évtizedek óta így van. (…) Én is sok embertől kaptam kritikát amiatt, hogy bementem a Szulák-show-ba. Szerintem viszont Nyugat-Európában a politikusok jelentős része, főleg az utóbbi tíz-tizenöt évben, már volt ilyen műsorban. Ez Magyarországon is így normális. Aki ezt nem fogadja el, afölött - bármennyire tisztelem is –, azt kell mondjam, eljárt az idő.” Jelentkezzen, aki mostanában látta, nemhogy egy bulvárshow-ban, hanem akár egy tisztes interjúban vagy sajtótájékoztatón.



A szereplési lehetőségeket persze ki kell érdemelni: az ötödik kerületi önkormányzat – amelynek akkoriban vezetője volt – közpénzből felállíttatott egy szobrot, amely a harmincas évek Pestjének a rikkancsát ábrázolja. Bár az eredeti terven a harmincas évekre jellemző Az Est lapok fejlécét vésték fel, Rogán polgármester úgy döntött, hogy korhűség ide-oda, a Blikket öntsék a bronzrikkancs bronzkezébe. Volt mit meghálálnia Rogánnak. Hiszen a szobor avatását megelőző egy évben 66 cikkben (átlag 5 havonta) említették meg a nevét. Rogán azzal is sikerrel bejutott az erre érzékeny lapokra, internetes oldalakra, hogy a parlamentben egy Louis Vuitton táskával jelent meg rendszeresen, és karján a hivalkodó újgazdagok közkedvelt Hublot óráját viselte.



Aztán frakcióvezető lett. Rogán vezetésével honosodott meg az a gyakorlat, amely szerint pénteken délután egyéni képviselői indítványként be lehet adni olyan alapvető, gyakran kétharmadot igénylő jogszabályokat, amelyeket aztán hétfőn el is fogadnak. Az „egyéni képviselői indítvány” nagyszerű módszer arra, hogy még véletlenül se kelljen senkivel konzultálni. Ráadásul a beadandót előkészítő baráti ügyvédi irodák szépen kasszírozhattak a munkából.



És az is látszik, hogy az olasz maffiában kifejlesztett szervezési és humánpolitikai elvek itt is nagyszerűen működnek. Rogán sem kerülhette el, hogy számtalan olyan jogszabályhoz adja a nevét, amely normális jogállamban kínos. És aki részt vesz a visszamenő törvénykezésben, a főbb közgazdasági elvek felrúgásában, az később már nehezen mutogathat ujjal a kedves vezetőre, hogy mindez az ő bűne. Mert mindenki látja, hogy ez Rogán bűne is – és adott alkalommal, ne tessenek aggódni, Orbán majd fog is erre hivatkozni.



Ha a bankok szarvát kell letörni, akkor a mi Rogánunk büntetést rendel a versenyhivatalnál, és láss csodát, a versenyhivatal milliárdokra bünteti a bankokat. Ha a közműcégek baját kell ellátni, akkor Rogán egyből ott terem és közli, hogy profitról márpedig szó sem lehet. Törvényileg. Ha a csirke far-hátról kell hirdetést közzétenni – azt is megoldja.



Kabinetfőnöknek szabadjegy a vizsgára és százmilliós befektetés. Új feleségnek új óra, igaz, csak 20 millióból. S akkor a fél falujuk megvételének a szándékáról, a Pasa parki szomszédhoz való felnövésről, a letelepedési kötvények fárasztó offshore intézéséről még nem is szóltunk.



Még szerencse, hogy vannak hozzá azok a fránya találmányok.