TUDÓSOK – Szavazás

Hócipő szerkesztőség

2022. 07. 28. · Hócipő 2022/17

Komoly vita tárgya lehet, hogy legfőbb urunk vezető hűbéresei el is hisznek mindent, amit mond, vagy csak az üzlet miatt bólogatnak rá akkorákat, hogy a homlokuk hangos koppanással landol az asztalon. A hívők elragadtatottságában pedig ne kételkedjünk, tekintsük a tudomány számára figyelembe veendő területnek, elvégre hittudomány is van a világon, sőt! Jelen szavazásunk öt dologban különbözik az eddigiektől.



1. Nemcsak a holdudvarra, hanem politikusok, magas állami pozíciót elnyertek megállapításaira is kitekintünk, elvégre elméleti fejtegetéseivel, posztulátumaival bárki gazdagíthatja a tudományt.



2. Nemcsak egy állítás, egy tagadás is lehet mérföldkő egy tudomány területén, legalábbis kiindulópont, gondoljunk csak Kopernikuszra, aki Ptolemaiosz geocentrikus világképe tagadásával kezdte, aki szerint a Föld a világmindenség közepe, s így jutott el a heliocentrikushoz, hogy az vele ellentétben a Nap, ez később leszűkült a Naprendszerre. Bár ezzel már Herakleidész és Arisztarkhosz is foglalkozott majdnem kétezer évvel korábban, de nekik még nem volt ilyen jó sajtójuk hozzá.



3. Ezúttal mérünk is, elvégre a sorsunkra annyira kiható választások is azt teszik, bár internetes olvasóinknak nehéz dolguk volt, mivel különböző tudományágakat kellett összevetniük.



4. Hogy a verseny érdekesebb legyen, nem szakterületük megállapításait vetjük össze, hanem amikor idegen területekre, nem, korántsem tévedtek, hanem kirándultak. Egy személy esetében tettünk kivételt. hiszen egy miniszterelnöknek egy kicsit mindenhez értenie kell.



5. Szinte már minden szóba jöhető díjat elnyertek, kivéve kormányfőnket, aki Kádárral és Rákosival ellentétben nem osztogat ordókat magának. Bár mára már a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének se a gyémántokkal, se a rubinokkal ékesített fokozata sem létezik, ám így sem tudunk sokmilliós díjakkal vetekedni, jelzők esetében viszont határ a csillagos ég, ezekről az olvasók döntenek, mi így állapítottuk meg a fokozatokat: borotvaeszű, okostojás, agyas bubu, észkombájn, agytröszt, tálentum, fenomén, bölcs, lángész, géniusz, lángelme, zseni, egy követ fúj Einsteinnel.



Kérjük, hogy az ön által legjelentősebb tudományos kiejelentésekre adjon magasabb pontszámot, a kevésbé bornírtokra alacsonyabbat, és ne csupa egyest meg tízest: