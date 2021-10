Farkasházy Benedek

2020. 07. 15. · Hócipő 2020/15

Demeter Szilárd ezentúl miniszteri biztosként „koordinálja a magyar könnyűzene megújítását és társadalmiasítását” Az általa vezetett Petőfi Irodalmi Múzeum százmilliókat oszthat szét az alábbiakra: Könnyűzenészeket meg­segítő program / Pályázati alap a könnyűzenei ipar egyéb szereplőinek támogatására / Könnyűzenei klubok támogatása / Öröm a zene! tehetségkutató rendszer nemzeti programmá emelése. A Hócipő ezen alkalomból interjút kért, és legnagyobb meglepetésére kapott is Demeter Szilárdtól, ám ezt előtte is eltitkoltuk, nehogy még a megjelenés előtt közölje azt Facebook-oldalán, ahogy a Mancsnak adott interjúja alkalmával is tette.Kik lesznek a pályázatokat elbíráló bizottság tagjai? Már természetesen önön kívül.– Elfeledtem a legfontosabbal kezdeni. Volna szíves köszönteni a Hócipő olvasóit?– Mit kíván a magyar nemzet?– Ezt esetleg kifejtené bővebben?– Ezek szerint nem jók azok a dalok, melyeket a fiatalok szerte a világon szívesen hallgatnak?– De hát a kereskedelmi rádiók egymással versenyeznek a hallgatókért, nyilván azt játsszák, ami növeli a hallgatottságukat.– Hogyan érné el mindezt? Hatalmas összeg áll rendelkezésére az előadók támogatására, esetleg beavatna bennünket az önök által nyújtott támogatások odaítélésének kritériumrendszerébe?– És mi lesz azokkal az előadókkal, akik… hogy is mondjam… nem idomulnak az ön elvárásaihoz?– Szolgálna néhány hasznos jótanáccsal a magyar rapművészeknek és hip-hop-előadóknak, hogy ne kövessenek el olyan hibát a pályázatuk benyújtásakor, amely annak elutasítását eredményezheti?– Tehát a külsőségek is ilyen sokat fognak számítani?– Hogyan öltözködjenek, akik sikerrel szeretnének pályázni?– Magyar ruházati márkák viselése is elő lesz írva esetleg?– Milyen témákat ajánl a figyelmükbe?– Csak magyar nyelven előadók pályázhatnak, vagy esetleg azok is, akik a nemzetközi porondra készülve más nyelven, például angolul énekelnek? És ha már ide jutottunk, egyáltalán, miről szóljanak a dalaik?– Röviden össze tudná foglalni pályázataik lényegét?– Érkezett már olyan pályázat önökhöz, melyet méltónak találtak a támogatásra? Csak azért kérdezek rá, hogy a többi pályázó előtt mégis álljon valamiféle példa, mivel érhetnek el sikert önöknél?– Köszönöm az interjút, esetleg kíván még valamit elmondani a beszélgetés lezárásaként?––––––––––––––––A fenti sorok betűhűen tartalmazzák a Bëlga zenekar 2002-es Nemzeti hip-hop című dalának szövegét. Teljes hosszában szerepel Jancsó Miklós Kelj fel komám, ne aludjál című egész estés filmjében is – önálló video­klipként e részlet a YouTube-on is megtalálható