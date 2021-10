A Nemzeti Hitelezés Rendszere

Farkasházy Benedek

2021. 02. 10. · Hócipő 2021/04

Címzett:

A Nemzeti Együttműködés Bank Zártkörűen működő társaságának tekintetes igazgatósága, felügyelőbizottsága, hitelbírálati központja, különös tekintettel Mészáros Lőrinc tulajdonosra és Rátóti Béla ügyintézőre.



Tárgy:

Hitelkérelem



Alulírott hitelkérelmező több projektre szeretnék hitelkérelmet benyújtani. Igénylésemben az egyes projekteket a tőlem telhető legnagyobb alapossággal részletezem. Jelzem, jól ismerem bankjuk áttételeken keresztüli névleges tulajdonosát, Mészáros Lőrincet.



Szeretnék földet vásárolni az Alcsúti Arborétum közelében. Nagyjából 500 hektárra gondoltam, melyhez önrészként a gyerek egyheti uzsonnapénzét (ötször ötszáz forint) tudom felajánlani, a fennmaradó 499 millió 997 ezer ötszáz forintot pedig a Nemzeti Együttműködés Bankjától kérem hosszú lejáratra. A terv lényege, hogy a földbe pénzt ültetnék, lenne tavaszi és őszi szüret. A pénztermelésre biztos tippet kaptam, elég volna víz- és gázvezetéket fektetni a mintegy öt négyzetkilométernyi terület alá, a munkát természetesen egy helybéli, tapasztalt szakira bíznám, hogy mindenki jól járjon. A technológia része, hogy az elültetett pénztőkéket éjszaka napoztatni kéne, melyhez ígéretet kaptam a föld eladójától, hogy majd az önkormányzat a segítségemre lesz a közúti közlekedés megvilágítására alkalmatlannak bizonyult, többek között Siófokon, Cegléden, Hódmezővásárhelyen és Sárváron felszerelt LED-es villanyoszlopok átszállításában és beüzemelésében. Jelzem, kiválóan ismerem az ezen fényforrásokat először felállító Tiborcz Istvánt és a földbirtokos Rogán Antalt.



Szeretnék továbbá vásárolni egy televíziót is. Sokat gondolkodtam, hogy mekkora képátlójú legyen, végül arra jutottam, hogy mivel a TV2 sajnos már foglalt, így az RTL-Klubot vásárolnám meg. Úgy olvastam, hogy a sikeres hitelbírálathoz néhány kaszinó letétbe helyezése szükségeltetik, amikkel történetesen nem rendelkezem, de találtam a padláson egy régi Gazdálkodj okosan társasjátékot, ami remélem, megteszi, hiszen ugyanúgy van benne játékpénz. A dobókocka sajnos elveszett, de rajzoltam pöttyöket egy kockacukorra, így ez sem lehet akadály. Jelzem, kiválóan ismertem Andy Vajnát is, ám mivel ő már nincsen közöttünk, így tudomásukra hozom, hogy kiválóan ismerem Garancsi Istvánt és Szalay-Bobrovniczky Kristófot.



Szeretném továbbá megvásárolni az Orbán Viktor Cinege utcai házának tőszomszédságában álló háromszintes épületet, hogy ilyen bonyolult vállalkozásokat üzemeltetve, a sok munkától megfáradva hétvégente legyen hol henyélnem. Az abban található lakásokat egybenyitnám, és CSOK-ból újítanám fel. A vételhez szükséges nyolcmilliós önrészt családi összefogásból biztosítanám, és természetesen azzal is tisztában vagyok, hogy a 200 milliós vételárhoz kért 192 milliós hitelrészhez ingatlanokat kell felajánlanom biztosítékul. Ehhez több épületet is fel tudok ajánlani: egy hatalmas szervizcsarnokot, két, egyenként kétszintes, négyszobás, fürdőszobás, különálló WC-s családi házat, valamint egy vasúti hidat és állomást. Ugyanis megtaláltam a padláson nagyapám terepasztalát, melynek épületeit féltő szeretettel gondozta. Az egyik rossz állapotú családi házat ő újította fel, amit ingyen szerzett az Ecseri úti piacon, miután hosszas alkudozást követően annak korábbi tulajdonosa egy „Itt van, bazmeg, haggyámá!” felkiáltással neki ajándékozta. Jelzem, kiválóan ismerem Bártfai-Mager Andrea nemzeti közvagyonért felelős és Varga Judit igazságügyi miniszter asszonyságokat is.



Ha már lesz két ilyen jól menő vállalkozásom és egy gyönyörű házam, önöknek igazán aprópénz volna ehhez hozzácsapni egy Mercedes GL 2020-as városi hobbiterepjáróra valót. Jelzem, kiválóan ismerem Halász János frakciószóvivő urat is.



Majd elfeledtem, hogy az új házamat be is kell rendeznem, melyhez szeretnék az önök hiteléből megvásárolni egy bútorgyárat. Tudom, ez már kicsit sok lesz, de nem kell aggódniuk, apukám bankár, az ő unokatestvére is bankár (jelzem, mindkettejük fenekén található egy-egy piros pötty), szóval arra gondoltam, mi volna, ha önök tulajdonképpen az apukámnak adnának kölcsön, aki az ő unokatestvérének adná kölcsön azt a pénzt, és végül ő folyósítaná azt nekem? Így mentesülnék a további jelzálogoktól és biztosítékoktól, esetleg még a nagymamám 40 kilós, sárgaréz bevonatú szovjet szamovárját fel tudom ajánlani. Mellesleg igen jól ismerem Matolcsy György urat is.



Ja igen, a kislányom megkért, hogy feltétlenül kérdezzek rá, hogy már roppant ciki a suliban, hogy az apja 30 éves régi Casio karóráját hordja (igaz, számológépes, ami jól jön matekórán puskázni), ezért kaphat-e hitelbe egy Audemars Piguet Royal Oak kar­órát? És egyet esetleg a Barbie-babája karjára is? Kennek nem kell, neki elég egy Louis Vuitton hátizsák. Történetesen igen jól ismerem Rogán Antal urat is.



Utóirat: Önök persze joggal kérdezhetik, honnan ismerem Mészáros Lőrincet, Tiborcz Istvánt, Garancsi Istvánt, Szalay-Bobrovniczky Kristófot, Bártfai-Mager Andreát, Varga Juditot, Halász Jánost, Matolcsy Györgyöt és Rogán Antalt. A válasz roppant egyszerű, imádok az asztali lámpám kék fényénél róluk olvasni.