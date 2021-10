Mennyire drága a feltalálók időérzéke?!?

(Óramű-pontosságú földművelést vezetne be a kormány??!)

Smuzewitz Ilona

2021. 02. 10. · Hócipő 2021/04

Mi lehet fontos Rogánnak? Nyilván a család. És az idő múlása. Ezektől pedig nem sajnálja sem a pénzt, sem magát, sem pedig az időt. A család annyira fontos, hogy nemrég ismét megházasodott. Pedig akkor még sehol sem volt a védőoltás. Mégis vállalta a kockázatot.



Hiszen a házasságától, az elköteleződésétől még hitelesebb lett a kormány családpolitikája.



Ő is bebizonyította – beállítva Deutsch eddigi eredményét –, hogy a család az első.



A második meg a vagyonka. Egy kis pénzmag. Akár a felesége családjánál. A házasságkötés előtt Rogán mátkája és becses családja – azóta nyilván nagyságos úrék – jelentősebb földterület birtokosai lettek. Meg egy szerényebb méretű darabé. Meg egy vissza nem térítendő pénzekkel ellátott cég negyedének tulajdonosai.



Ennyire mázlisták voltak.



Többszörösen mázlisták. Mert először Rogán érkezett. Kicsivel később pedig ezerakárhányszáz hektár.



Az egy elég nagy terület. Például bármikor leszállhat rajta egy helikopter.



Tisztázzuk: a helikoptert nem urizálásra használná a miniszter. Ilyen eszébe sem jutna. A helikopter az elfoglalt emberek elektromos rollere. Ahhoz nem férhet kétség, hogy a miniszter nagyon elfoglalt.



Például, mert miniszter.



A miniszteri munka egyik ismérve az elfoglaltság.



Például Szijjártó is olyan elfoglalt szokott lenni, hogy helikopterrel jár gyárakat avatni. Vagy olyasmit csinálni, ami egy külügyminiszter dolga.



A miniszteri munka további velejárója az időhiány. Rogánnak az is kevés lenne, ha csak háromnaponta aludna, egy nap pedig 28 órából állna. Mert amellett, hogy miniszter, Rogán innovátor is. Feltaláló. Többek között feltalálta a pénzesőt, és folyton megázik.



És bár nem áll távol tőle a letelepedési kötvény gondolata, nyughatatlan természete miatt képtelen egy helyben letelepedni.



Aminek egy dolgos, váratlanul jelentősen gyarapodó borsodi család most kifejezetten örülhet. Ekkorát talán még Mészáros sem ugrott, amikor a gázszerelést a pénzfialtatásra cserélte.



Talán egyszerűbb lenne az élete, ha tudná kezelni a telefonját. És beállítaná, hogy a kijelzőn lássa, hogy hány óra.



De vagy nem tudja beállítani. Vagy nincs rá ideje. Az ilyesmi gyakran előfordul. A szertelen, folyton új találmányokon agyaló, bohókás innovátorok a való világban kissé esetlenül mozognak. Felemás zokniban jelennek meg egy állófogadáson. Elfelejtenek reggelizni. Nem tudják, milyen nap van. Fogalmuk sincs, hány óra.



Ilyen helyzetekben pedig kincset ér a segítség. Például megkérdezi a közelben tartózkodó Rogánné asszonyságot, hány óra?



Ő pedig megmondja. Rogán pedig folytatja a miniszterkedést és a feltalálást.



Persze azonnal felmerül a kérdés, milyen órája legyen Rogánné asszonyságnak. Mi dukál ezerpárszáz hektárhoz?



A konzervatív miniszter nem szereti a felelőtlen kísérletezgetést. Abban hisz, amiről tudja, hogy bevált, kipróbált, megbízható.



Audemars Piguet Royal Oak.



A miniszter biztosra ment. Ilyen órája van például Ráhelnek, a magyar turizmus megmentőjének, illetve férje, Tiborcz is kedveli a márkát. A korábbi Rogánné asszonyság Rolex-párti volt, de a miniszter nem doktriner, gyorsan képes alkalmazkodni a változó óraviselési szokásokhoz.



Sajnos sokan nem képesek belátni, mennyire fontos az idő egy miniszter életében. És avval támadják Rogánt, hogy felesége drága órát visel. Utólagos gyémántberakással.



A friss földbirtokosné választását bírálók sajnos adósak maradnak a válasszal: milyen órát kellene viselnie a miniszter feleségének? Mi lenne olcsó, nem hivalkodó, hanem pont megfelelő?



Persze ebben nincs semmi meglepő azoktól, akik rendszeresen csúsztatnak.



Itt van mindjárt az óra ára. Azt írják az egymást idéző ellenzéki hecclapok, hogy az ezerpárszáz hektáron területileg illetékes fiatalasszony csuklóját díszítő Audemars Piguet Royal Oak 20 millióban van.



Ami hülyeség. Mert persze van unisex Audemars Piguet Royal Oak 60 millió 306 590 forintért (a szállítási költség 91 374 forint), de találni 10 millió 325 680 forintért is (20 187 forint szállítási költséggel) és 8 millió 735 318 forintért (+ 36 184). De már 3 millió 812 635 forintért (30 196 Ft a szállítás), illetve 3 millió 581 480 forintért is (ezt 23 757 forintért szállítják).



De már 1 millió 520 457 forintért is találunk Audemars Piguet Royal Oak órát. Hol élünk, ha egy nábob-asszonyságnak nem lehet másfél milliós órája? Ezt még a feltaláló miniszter is képes kifizetni.



Aki feleségének nem tud másfél milliós órát adni, az nem érdemli meg a Louis Vuitton hátizsákot sem.



Az udvarlás eleve 3 és fél millió felett kezdődik: úgy már jelezhetjük, hogy szándékaink komolyak, de annyira még nem köteleződünk el, mint egy 8-9 milliós órával. Avval érdemes megvárni az összeköltözést. És ha akkor is működik a kapcsolat, jöhet a rózsaarany. És a gyémántberakás. A magánrepülő. A jacht. A helikopter.



És a falusi CSOK.



Mert lehet, hogy a fiatal pár vidékre költözne. És a miniszter szívesen besegítene a gazdaság körüli munkákban. És nem lenne igazságos, ha bármilyen okból kimaradnának az otthonteremtési támogatásból.



Mert lehet, hogy a tágabb családban nemrég vettek céget, földet. De az ügylet körül eleve sok volt a vesződség, a szaladgálás. A fiatal pár pedig – ha vidéken, szinte röghöz kötötten kezdenének új, közös életet – minden támogatást megérdemelne. Pláne, hogy óraügyileg éppen kiköltekeztek egy kicsit.