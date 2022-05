Hány forint a luxuslángos??!

Smuzewitz Ilona

2022. 02. 09. · Hócipő 2022/04

Mit kapott az emberiség Orbántól? Hogyhogy mit kapott? 2022 februárjában ez egyáltalán még kérdés lehet? Az emberiség Orbántól a világbékét kapta. Szívesen.



Az emberiség – és ezt most úgy kell érteni, hogy nem csak a magyar emberek és nők, hanem a cigányok és négerek is – teljesen ingyen, ajándékba kapta a világbékét.



A világbékét Orbán Moszkvában szerezte be. Éppen megnézte Putyin legújabb, hatalmasra sikeredett asztalát, hát az az asztal akkora, hogy egy sportcsarnok előterében helyezték el.



Vagy azért kellett a böszme asztal, mert Putyin látta a videót? Amin Orbán fokhagymás lángost eszik? És ugyan nem rándul görcsbe a gyomra, ha kegyetlenkedni kell, ám nem biztos, hogy rajongja a fokhagymát. Néha egy kis távolság menti meg a találkozót.



Üldögéltek a hosszú asztal két végén, és az üldögélés közben Orbán megkérdezte, nincs-e világbéke akciósan. Ami azt illeti, a világbékét éppen eléggé megakciózták Moszkvában. Szóval elég nagy szerencséje volt Orbánnak, pont jókor ment Moszkvába.



Kicsit alkudoztak Putyinnal, de csak a hangulat kedvéért, mert Orbán már az elején eltökélt volt, kerül, amibe kerül, de beszerzi a világbékét. Beszerezte.



De milyen áron? Bármiáron. A gázt mellé kedvezményes áron, ha netán győzne áprilisban. A gáz árát leginkább a kormány összetétele alakítja majd. A bármiár része volt az is, hogy Orbán szótlanul végighallgatta Putyin NATO-ellenes kirohanását. Putyin viselkedése érhető. Hiszen neki a NATO mégiscsak ellensége már a hidegháború vége előtti időszakból is.



Orbán egy NATO-tag kormányfője. De az ő viselkedése is érthető. Akkor már tudta, hogy világbéke lesz. És olyan ügyesen alkudozott, hogy hagynia kellett Putyint, a nyilvánosság előtt keménykedjen egy kicsit.



Mert a világbéke mellé vasútépítést is szerzett.



Elment követként, hogy megmentse a világot a háborútól.



Elmondta Putyinnak, hogy milyen sok orosz katona van az ukrán határon. Ezt Putyin megdöbbenve hallgatta. Mert erről nem is tudott. Senki sem mondta meg neki, hogy az orosz katonák az ukrán határra vonultak. Azt hitte, Tyumenyben vannak. Vagy legfeljebb Izsevszkben.



Hát olyan embernek nézek én ki, aki a háborút akarja? Úgy kellett megvigasztalni, hogy nem úgy néz ki. Ezt csak az tudja megtenni, aki odamegy. És elhozza a békét. Nem kérte senki, hogy menjen, ő mégis elment. Követként. Így kell ezt csinálni, járnak is a csodájára a hanyatló Nyugaton. Nem értik, hogy itt mi van. És mi nincs.



Van például mérhetetlen fejlődés. Az Unió és Magyarország 633 millió forintot – tehát nem egészen 2 millió eurót – költött egy projektre. Abba most nem megyünk bele, mi jelent a Metagenomikai alapon optimalizált, szerves talajkondicionálók kifejlesztése, bár tulajdonképpen nem nagy rejtély. Olyan talajjavító elkészítése, ami szerves anyagokat tartalmaz.



És miért optimalizált metagenomikai alapon? Valamire csak el kellett kérni a 633 millió forintot.



A legfontosabb információkat egy táblára is kiírták, mert ez nem egy titkos projekt volt. Nem itt készült a magyar biológiai fegyver. Hadházy szerint a tábla mögött egy trágyadomb van. Hadházy azt próbálja sugallni, hogy lopás történt. Holott nyilvánvaló, hogy ez sikersztori. A kifejlesztés megvolt. A gané talajkondicionálónak kitűnő. És szerves anyagokkal teli. Azt nem tudnám megmondani, hogy metagenomikai alapon optimalizált-e, de ha két feltétel teljesült – szerves, talajkondicionáló trágya –, akkor talán a metagenomikai optimalizálás is összejött.



Nem azért van ott trágyadomb, mert szart se ért az egész.



Hanem mert a siker után az üzemet szétszedték, és új helyen új fejlesztésbe fogtak. A magyar embereknek meg otthagyták a szerves talajjavítót. Tehát van trágya. Meg van a Völner. Egyelőre szabadlábon. De mintha már csak áprilisig számolnának vele. A kétharmadot érő szavazatával.



Eddigi helyén Erős alpolgármester indul. Aki nyolc éve azt mondta magáról, hogy diplomát szerző szakember. Mára ez eltűnt az életrajzból. Amikor megkérdezték, miért tűnt el, a Facebookon megosztotta az MLSZ Felnőttképzési Intézetétől kapott futballbírói diplomáját.



Merthogy az is diploma. Azt pedig Erős soha nem állította, hogy diplomáját főiskolán vagy egyetemen szerezte volna. Hanem ott szerezte, ahol lehetett. Abban, ami neki fontos volt. És ami a munka- és mozgásalapú társadalomban a legtöbb lehetőséget biztosította a társadalmi mobilitásra.



Legyünk őszinték, egy futballbírónál jobb politikus elképzelhető-e? Dehogy képzelhető el. A bíró dönt és ítél! Hát nem ez a politika és a közbeszerzések lényege? S még diplomás jogásznak is nézik.



A futball és a politika az életről szól, mert az élet szüntelen küzdelem, amilyennek a politika és a foci tette. Szar van, mégis rendületlen a fejlődés, diploma nincs, mégis rendületlen a fejlődés. Ez lenne a magyar csoda lényege. A rendületlenség. Meg a foci.



Mikor lesz képes erre a Nyugat? Talán sose lesz képes erre.



A Nyugat eleve hátrányból indul, mert például nem tudja, mi a lángos. Orbán sokfelé jár-kel a világban, de lángos nincs sehol. Csak itten van. Csak e lángostól ölelt kis ország, messzeringó gyerekkora világa.



Csak itt kínálnak neki ilyet. Ezért jön vissza. Kelt tészta, forró olaj, só, fokhagyma. Még ma is érzi az ízét. És ezt a kincset mégsem találjuk a hungarikumok között. Bezzeg a kürtőskalács. Bezzeg Hévíz. Bezzeg az operett.



Az államtitkár sajtos-tejfölös lángost evett, ami Orbán szerint luxuslángos. Az igazi a mezítlábas. Só, fokhagyma.



Próbáljuk megérteni a lelkivilágát annak, akinek a sajtos-tejfölös a luxus bűnös billoga. Nyilván nem lehet véletlen, hogy eltaszítja magától a földi javakat. És nem érdekli, hogy apja, gyerekkori ismerőse, veje gazdagodik. Nem foglalkozik ilyesmivel. Nem is fog. Csak a puritán, kolostori körülmények között dolgozik naphosszat. És néha ebédre is csak egy fej fokhagymát rágcsál el.



Egyrészt Kásler is megmondja, hogy a fokhagyma az egészség esszenciája. És távol tartja az orvost. Meg az államtitkárt. És az oligarchát. A családot. Putyint. Bident. Az ellenzéket. Tényleg annyira akarja a vitát Márki-Zay?



A fokhagyma a győzelem záloga. A fokhagyma emlékeztet arra, milyen fontos a talaj szerves kondicionálása. Leginkább – a metagenomikai alapon optimalizálástól függetlenül – a szagával emlékeztet arra, hogy a talajkondicionáláshoz főként szerves anyagokra van szükség. Aki érzi, érti is.